Carolina. Ryan Sánchez está recuperado de una lesión en el tendón del peroneo que lo mantuvo alejado de las pistas durante casi dos meses.

Así lo demostró durante su primer ensayo en el Clásico Primaveral de Atletismo, donde participó en la prueba de los 600 metros lisos junto con otros tres competidores.

“La lesión me aguantó y estuve haciendo nada desde enero hasta febrero, pero me puse en condición para el Clásico Primaveral que siempre tengo el compromiso todos los años. No me afectó. Estoy a un 100% siguiendo la prevención, estiramientos y los ejercicios para fortalecer el tendón”, explicó.

Sánchez adelantó que tiene en agenda competir nuevamente el 6 de abril en el estado de Florida, también a una distancia de 600 metros.

Ryan Sánchez tiene en agenda participar en otra prueba de 600 metros el 6 de abril en el estado de Florida. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

“Espero dar un palo duro y luego comenzar con los 800 metros. Está la posibilidad de hacer unos 400 metros para buscar la velocidad del evento porque los 800 requiere velocidad. Quizás una o dos carreras. Todo dependerá de cómo fluyan las prácticas y los resultados. De ahí, nos vamos a los 800 (metros) que es la principal”, explicó.

Sánchez ocupa la posición 40 en las clasificaciones mundiales para los elegibles para los Juegos Olímpicos. Eso le aseguraría un espacio en París, pero el atleta no está conforme con eso.

“Estoy adentro por ranking, pero me gustaría buscar la mínima para asegurar el puesto. Hasta ahora sigo ahí, luchando para mantener la posición”, dijo.

La marca requerida para un pase directo a las olimpiadas de verano es 1:44.75 en los 800 metros, la especialidad de Sánchez.