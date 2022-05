Ponce. El semifondista Ryan Sánchez silenció a sus críticos cuando dominó desde el disparo inicial la final de los 800 metros lisos durante las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria.

Sánchez le otorgó a la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) 10 importantes puntos para mantenerla cerca de la Universidad Interamericana en la tabla global en la rama masculina. Después de 14 eventos, los Tigres llevan 168 puntos, mientras que los Taínos suman 111.

El atleta olímpico registró un tiempo official de 1:50.47, casi tres segundos menos (1:53.41) que en la premilinar del viernes. Tan pronto salieron los corredores, Sánchez se apoderó del liderato y no lo soltó. La primera vuelta la completó en 53.2 segundos. Derick Ortega, de la Inter, intentó seguir el paso de Sánchez, pero no lo pudo alcanzar en la recta final.

PUBLICIDAD

Tan pronto Sánchez cruzó la meta, se colocó el dedo índice sobre los labios. Ortega culminó en segundo lugar con tiempo de 1:51.74, mientras que Yenssen Rivera, también de la Inter, completó la prueba en 1:52.66.

Sánchez todavía persigue hacer la marca requerida para clasificar al Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon, para la prueba de los 800 metros. Necesita registrar 1:45.20.

Su próxima oportunidad será durante el Clásico Internacional de Atletismo el jueves 12 de mayo en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner en Ponce.

En la rama femenina, las Taínas de la UAGM lleva 179 puntos, seguidas por las Tigresas suman 157. Las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras están terceras con 82.