“Me voy para Florida”.

Así lo afirmó la atleta Camile Ortiz Martínez, quien se convirtió hoy, martes, en la primera boricua en adquirir una beca universitaria de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) para estudiar en la Universidad de Florida.

“(Me siento) súper emocionada. Es un sueño hecho realidad, porque realmente, como atleta, lo que aspiramos es obtener una beca académica para así completar nuestros estudios y volvernos profesionales”, manifestó a Primera Hora la joven de 16 años y quien es oriunda de Salinas.

Bastó con un simple vídeo que le mostró la entrenadora universitaria y capitana del equipo de Softbol de Puerto Rico, Karla Claudio, al entrenador principal de la universidad, Ken Erikson, para convencerlo de las aptitudes sobresalientes de Ortiz Martínez. A esto, se sumó su desempeño académico sobresaliente, el cual le garantizó saltar un grado escolar y fue clave en obtener la beca.

Camile Ortiz Martínez (Captura Facebook) ( Facebook )

“Siempre he contado con el apoyo de mis padres, que definitivamente son una pieza clave en este proceso. Ellos me han llevado de la mano y ellos son los que han sido mi fuerte, los que han estado ahí apoyándome y guiándome en todo este camino. Definitivamente hay que tener disciplina y siempre he tenido claro eso y, gracias a Dios, he podido mantener ese balance”, afirmó.

La beca es de cinco años de universidad. Ortiz Martínez cursará biología, con el fin de estudiar medicina y convertirse en doctora en el futuro.

Trasfondo de su excelencia deportiva

La atleta es producto del Salinas Softball Academy, academia gratuita para niñas y jóvenes en el pueblo sureño. Padres y entrenadores prestan sus conocimientos de manera voluntaria en el parque de la urbanización La Margarita, donde se reúnen varias veces en la semana buscando inculcarles a las participantes valores mediante el deporte.

Salinas Softball Academy- fundada en el 2013- fue posicionada entre los mejores clubes de softbol femenino en Puerto Rico y sus participantes lograron coronarse campeonas nacionales del torneo Deporte Urbano del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en el 2015 y 2017, subcampeonas nacionales del torneo Deporte Urbano del DRD en 2016, así como subcampeones nacionales del Circuito Puertorriqueño de Softbol Femenino en la categoría 13U en el 2018. Asimismo, adquirieron la presea de bronce en los Juegos de Puerto Rico en el 2018.

Muchas de las atletas producto de la academia forman parte de equipos de Softball Superior Nacional, como Jenny D. Ortiz y Shaslyanne Ortiz, de las Jueyeras de Maunabo; Militza Colón, Kinaysha Cruz, Fabiola Ortiz Martínez- hermana mayor de Ortiz Martínez- y Karola González Bonilla, de las Gigantes de Carolina; entre otras.