🇩🇴OFICIAL🇩🇴



Santo Domingo es la sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026



¡Nos vemos en República Dominicana!



🇩🇴👏🇩🇴👏🇩🇴



🇩🇴OFFICIAL🇩🇴



Santo Domingo is the host for the XXV Central American and Caribbean Games 2026



See you in the Dominican Republic! pic.twitter.com/jLFw1pA8CM