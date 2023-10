Santiago, Chile. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, quien regresó hoy domingo a esta ciudad luego de viajar a España el pasado miércoles para una vista ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso de la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), reveló que en la vista el referido tribunal exhortó al Copur y a la referida federación al intentar llegar a acuerdos mientras ellos resuelven su dictamen.

El viernes en España, la FPF y el Copur estuvieron frente a un panel del TAS que atendió la demanda de la FPF contra el Copur. La demanda se origina por discrepancias entre las partes sobre el alcance del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Salarial (TAAD), que es el brazo apelativo del Copur para sus afiliados, como la FPF.

“Fue una vista en que ambas partes expresamos nuestros argumentos y el panel hizo sus preguntas, muy puntillosas. Nos sentimos muy cómodos en todo momento, con un nivel de diálogo y ahora el panel tiene que dilucidar. No dieron tiempo. Nos exhortaron a que teníamos que resolver la situación. La Federación negó que podíamos resolver, que había que ir al TAS. Siempre he dicho que no teníamos que llegar al TAS porque tenemos unos argumentos que se podían dilucidar”, dijo Rosario.

La FPF ha revelado varias veces que su decisión de no reconocer el TAAD proviene de una alegada directriz de la FIFA que solicita a sus federaciones a acudir a un tribunal independiente en Suiza para resolver las diferencias entre sus partes.

“La circular a la que hace referencia la Federación es del 2005, y de allá para acá, nunca hubo un problema hasta que vino una decisión adversa del TAAD contra la Federación. Entonces la Federación nunca llevó la decisión al TAS. Es un caso interesante. Ahora hay que esperar”, agregó Rosario.

La controversia inicia porque la FPF no reconoce al TAAD.

Por su parte, la FPF escribió en sus redes sociales que su caso ante en TAS quedó fortalecido por la presencia de dos testigos de la FIFA que fueron presentados por la FPF y su presidente Iván Rivera.

Representaron a la FPF los abogados Alberto Díaz, de España, y la puertorriqueña Adriana Sánchez Parés, quien fue pasada secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

“Ambos testigos fueron interrogados por los árbitros designados por el TAS, así como, por los abogados de cada una de las partes en controversia, respondiendo de forma solvente y tácita todas las preguntas, dejando claramente establecido, en cada caso, la posición de FIFA, en cuanto a la aprobación y reconocimiento del accionar de la FPF, por estar en línea con lo que establecen los estatutos del ente matriz del Fútbol Mundial, en clara muestra de cumplimiento de los Principios de Buena Gobernanza, que se promulgan desde los mismos, así como desde el Reglamento específico”, destaca el escrito.

“Cabe señalar, que el COPUR, no presentó ningún testigo, por lo que sus intervenciones estuvieron a cargo únicamente de los abogados encargados de su representación”, agrega.

Los testigos son Emilio García, Jefe Legal de FIFA y Sofía Malizzia, del Departamento de Gobernanza de la FIFA, ambos abogados, informó la FPF.