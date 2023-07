San Salvador. El gerente general del Equipo Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, salió satisfecho con el desempeño del combinado que ayer, miércoles, ganó bronce y agradeció la flexibilidad que mostró el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) con la confección del combinado.

Abordado luego de la premiación del torneo de baloncesto masculino, en el que República Dominicana se alzó con el oro y México se quedó con la plata, recordó que el equipo solo tuvo una semana de preparación y reconoció que hubo incertidumbre con la nómina final porque cambiaba cada día por la situación del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y su postemporada.

“Nunca pusimos excusas. Tratamos de formar el mejor equipo posible con los muchachos comprometidos para venir aquí y dar una representación digna y tratar de competir por el oro. No se pudo, pero lograron salir de aquí con una medalla, y ellos están bien orgullosos de eso, y nosotros bien contentos con el trabajo que hicieron”, expresó Arroyo.

El exjugador insistió en que el tiempo de preparación no fue el adecuado y señaló que llegaron a El Salvador con siete jugadores. Sin embargo, dijo que no había molestia con el BSN.

“No (hay molestia con el BSN). Simplemente para un futuro esperamos trabajar de la mano un poquito mejor para lograr el tiempo posible para poder reestructurar esto lo mejor posible. Pero no hay ninguna molestia. Estas cosas suceden. Es cuestión de seguir trabajando positivamente y en unión”, declaró Arroyo.

Otros de los destacados jugadores del equipo en los Centroamericanos lo fue Ángel Matías. ( David Villafane/Staff )

El torneo masculino centroamericano dio inicio el 1 de julio, mientras los cuartos de final del BSN culminaron el 30 de junio. Con esos resultados finales, se unieron al combinado jugadores como el armador Jorge Pacheco, el delantero Jordan Cintrón y el dirigente Christian Dalmau, de los Indios de Mayagüez, que quedaron fuera de la competencia nacional el 28 de junio.

En cuanto a la tradicional discusión en torno a si Puerto Rico debe llevar un equipo de primera línea o uno de desarrollo a la justa regional, Arroyo dijo que este torneo debe ser visto como un “taller” para los jugadores que vienen creciendo y que tengan el deseo de representar con orgullo al país.

Jorge Pacheco fue uno de los jugadores que tuvo un destacado debut con la Selección en San Salvador. ( David Villafane/Staff )

“Yo me quito el sombrero ante Sara (Rosario) y la paciencia que ella tuvo con nosotros y la flexibilidad que nos dio para formar este equipo. Todos queremos una representación digna. Los muchachos no van a venir aquí a no representar como se supone. Esto es un taller para los jugadores jóvenes y para verlos crecer. Entendemos que en un futuro hay que trabajar mejor, pero estoy contento”, puntualizó.

Por último, destacó el carácter, el compromiso y la disciplina que mostraron los atletas.

“Muchos de ellos visten el uniforme por primera vez y se comportaron como si hubieran estado aquí 10 años. Eso deja mucho que decir. La cultura que estamos tratando de implementar es que nadie es más grande que el equipo”.