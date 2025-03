El coameño Arnaldo Martínez no quiso poner excusas sobre el tiempo de 1:08 horas que cronometró este domingo en el Medio Maratón San Blas 2025.

Ese tiempo no representa un avance para el joven fondista en relación a la edición 2024 de San Blas.

Pese a ello, ganó la categoría Nacional y finalizó octavo en la categoría Abierta. Su tiempo final fue 1:08.36 horas para los 21 kilómetros de Coamo, que fueron ganados con un 1:03.08 horas.

Martínez corrió la edición 2024 en 1:08.11 horas.

Dijo que se sintió conforme con su ejecución porque, sobre todo, pudo mejorar su ascenso en “El Ajoguillo’ y porque San Blas no era una carrera que estaba en sus planes.

“Diría que es una buena ejecución”, dijo complacido. “Me inscribí hace una semana porque San Blas no estaba en mis planes. Es la sexta vez que lo corro, pero siento que no me he preparado bien. Quiero prepararme bien para estar con los mejores. Todavía estoy en la Universidad (Ana G. Méndez). No tengo el tiempo para prepararme bien; tengo compromisos” dijo Martínez. “No es excusa. Esa es la realidad. Espero en los próximos años dar orgullo a Coamo”.

Martínez corrió 10,000 metros sobre pista la pasada semana. Corrió en las clasificatorias de la Liga Atlética Interuniversitaria para Las Justas 2025 y cronometró dentro de los 30:00 minutos en esa distancia.

“Estuve cerca del tiempo del año pasado”, regresó Martínez al tema de Blas. “Pero salí más controlado porque quería subir bien El Ajoguillo. No subí como quería, pero subí mejor que en años anteriores”.

La primera fémina boricua fue Paola Figueroa, quien ganó por tercera vez corrida la categoría Nacional de San Blas.

Finalizó con tiempo de 1:19.19 horas, lo que representa una ligera mejoría en relación al 1:19.34 que cronometró en la edición 2024.

Figueroa reveló que salió a correr con las elites y que tuvo que detenerse en la ruta porque sintió dolores físicos. Pero agregó que sintió la satisfacción que provee el máximo esfuerzo hasta completar la ruta.

“Me fui a correr bien duro al principio. Creo que hasta rompí mi marca de 5 y 10 kilómetro. Estábamos corriendo 3:15, 3:20 minutos el kilómetros. Ritmos que no acostumbro a correr. Pero ese era mi objetivo y sufrí. Pero hice el esfuerzo”, dijo.