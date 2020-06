Utuado. El peloteo volvió a sonar este lunes en la mañana en el club Águilas de la Montaña de tenis de mesa.

Sin perder tiempo ante la apertura que el gobierno autorizó para la práctica del tenis de mesa, entre otros deportes en la aún activa pandemia del coronavirus, el club abrió sus puertas para que los jugadores nacionales como Adriana Díaz, Melanie Díaz, Daniel González y Brian Afanador regresarán al entrenar en el local en el que están acostumbrados a hacer su preparación física y técnica, centro al cual no había podido acudir durante los pasados tres meses debido a la cuarentena nacional. Durante ese tiempo mudaron algunas mesas a las marquesinas de sus casas, para no perder demasiado tiempo.

“Ya nos estábamos volviendo locas en casa sin venir aquí. Este club es mi segunda casa y ya lo extrañaba un montón”, dijo Adriana Díaz a Primera Hora.

El club abrió a tempranas horas de la mañana de este lunes. El gobierno anunció la semana pasada que a partir de hoy podían reabrir sus centros de entrenamientos deportes como el tenis de mesa, el tenis de campo, la esgrima y el juego del ajedrez, siempre cuando tomaran las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Adriana Díaz y otro joven hacen una rutina física en preparación para ir a la mesa a jugar. (NEIDY ROSADO)

El club abrió tomando las medidas y yendo más allá. Además de tener en la entrada de la instalación los instrumentos para la toma de temperatura y los químicos para la desinfección para los jugadores y cualquier persona que tenga que tener un acceso obligado, el club también tuvo disponible la toma de pruebas moleculares de coronavirus, las que fueron practicadas por un laboratorio costeado por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Por el momento el centro solo estará atendiendo a los jugadores nacionales.

El laboratorio es el mismo que estuvo en el Albergue Olímpico la semana pasada, cuando tomó 54 pruebas rápidas a atletas y personal que estará trabajando allá. Todas aquellas pruebas dieron resultados negativas al coronavirus.

El cuanto al club, este recibirá mañana martes los resultados de sus pruebas. No anticipan que reciba alguna prueba positiva porque las tomas de temperatura de este lunes y la salud de los jugadores no indicaban lo contrario.

“Se le tomaron las muestras y se le dará el resultado al atleta y, si es necesario, a su vez se le entrega el resultado a la facilidad”, dijo la licenciada Ileana Maldonado.

Brian Afanador lidera a un grupo de atletas en un corrido al inicio de los trabajos hoy en Utuado. (NEIDY ROSADO)

Cada jugador también tenía disponible una mascarilla para cuando no estuviera entrenando en las mesas.

El club también cumplió con el protocolo de a Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa en cuanto al manejo de la capacidad de jugadores activos al mismo tiempo en la instalación.

Con capacidad normal para hasta 13 mesas y más de 50 jugadores, el club operó este lunes con seis mesas y 12 jugadores. Así se mantendrá trabajado dentro de su plan de ordenamiento que irá integrando otros jugadores escalonadamente.

Todavía con el coronavirus latente y sin una reprogramación del calendario internacional de competencias, los entrendores Eladio Afanador y Bladimir Díaz, creen el club seguirá siendo la base de sus jugadores de nivel mundial por varios meses.

“Podemos estar dos o tres meses antes de que se haga un calendario de competencias", dijo el entrenador Díaz.

Se anticipa que la primera competencia del año será el Campeonato Mundial de Equipos en Corea del Sur. Se espera que ese evento sea reprogramado para luego de septiembre. Los jugadores nacionales también se preparan para clasificar a las Olimpiadas en modalidades de sencillos y dobles mixto. Adriana Díaz ya está clasificada en sencillos.

Básicamente, este lunes estuvieron trabajando los jugadores nacionales. Además de Adriana Díaz y Brian Afanador, estaban Melanie Díaz, Daniely Ríos, Daniel González y Ángel Naranjo. También otros jugadores adultos o juveniles invitados por el club para entrenar y servir también como ‘sparing partners’.

Fue una reunión especial en lo emocional y en lo técnico para los atletas.

Al club solo entraron 12 atletas y solo se utilizaron seis meses. Regularmente en el centro pueden entrenar sobre 50 personas a la vez. (NEIDY ROSADO)

“Para mí esto es un evento emocionante porque este es nuestro templo. Estaba ansioso por volver. Estuve entrenando todos los días en casa con miras a este día de regresar. La confianza y la motivación sube porque esto es como algo nuevo”, dijo Afanador.

“Tenemos aquí jugadores de distintos niveles. Es importante entrenar con distintos estilos. Tenemos un grupo de buen nivel. Estamos entrenando bien”, agregó Melanie Díaz.

El club provee equipo y dimensiones totalmente distintas en comparación a la que estuvieron expuestos los atletas en sus marquesinas con superficies de losa, paredes y techos limitantes de espacio para las mesas.

El club tiene superficie de goma para un mejor agarre en el desplazamiento de los jugadores. No tiene paredes que limiten el movimiento lateral de los atletas. Y tiene techo alto.

Melanie Díaz, Daniely Ríos y el resto de los jugadores corren alrededor del centro para fortalecer sus sistema cardiovascular. (NEIDY ROSADO)

“Se siente la diferencia aquí. En nuestras casas, con el espacio más reducido, la bola va más rápida. Aquí con el techo alto, la bola va más lenta”, dijo González.

Inclusive, el club le permitió a algunos la alternativa de entrenar en la mesa por primera vez durante la cuarentena.

“Lamentablemente no tenía con quien entrenar en casa y me mantuvo haciendo físico. Volver a la mesa me ha ayudado muchísimo para no estar tan perdida. Me he sentido bastante bien”, dijo Ríos.