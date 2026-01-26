Sam Darnold lanzó tres pases de anotación, la defensiva “Lado Oscuro” de los Seahawks logró una detención crítica en cuarta oportunidad, y Seattle avanzó al Super Bowl, venciendo a 31-27 a los Rams de Los Ángeles en un electrizante juego de campeonato de la Conferencia Nacional el domingo.

Liderados por el entrenador de segundo año Mike Macdonald y Darnold —un veterano de ocho años jugando para su quinto equipo— los Seahawks (16-3) alcanzaron el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia y el primero en 11 años. Seattle perdió esa aparición más reciente ante Nueva Inglaterra, su oponente en dos semanas en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Con Los Ángeles (14-6) enfrentando una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle, el entrenador Sean McVay decidió intentarlo y el pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por Devon Witherspoon. Los Rams no recuperaron el balón hasta que quedaban 25 segundos, y Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca del medio campo en la última jugada.

Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams fueron perjudicados por errores críticos, incluyendo un despeje fallido por Xavier Smith en el tercer cuarto. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas y una ventaja de 24-13.

Darnold, quien fracasó en su debut en los playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, jugó a pesar de una lesión en el oblicuo y completó 25 de 36 pases para 346 yardas sin pérdidas de balón. Jaxon Smith-Njigba tuvo 153 yardas de recepción —la segunda mayor cantidad en un juego de playoffs en la historia de la franquicia— y un touchdown en diez atrapadas.

“Es increíble”, dijo Darnold. “Poder hacerlo con estos chicos en este vestuario, con este staff de entrenadores, es por eso que significa el mundo para mí”.

Los Seahawks lideraban 31-20 al final del tercer cuarto con un pase de touchdown de 13 yardas de Darnold a Cooper Kupp, pero los Rams volvieron al juego cuando el esquinero de los Seahawks Riq Woolen fue castigado por burlarse después de desviar un pase a Nacua en tercera y 12, dando a Los Ángeles un primer down.

En la siguiente jugada, Stafford lanzó nuevamente hacia Woolen, y Nacua lo venció en la esquina de la zona de anotación para un touchdown de 34 yardas.

Los Rams forzaron un despeje en la siguiente posesión de Seattle y continuaron con una serie de 14 jugadas y 84 yardas que terminó sin puntos gracias a la desviación de pase de Witherspoon.

Seattle se mantuvo agresivo en su última posesión, con Darnold lanzando para tres primeros downs para agotar la mayor parte del reloj.

Davante Adams y Kyren Williams tuvieron touchdowns de recepción para los Rams, y Kenneth Walker III corrió para un touchdown para los Seahawks.