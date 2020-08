La orden ejecutiva que estará en vigor desde el 1ro al 15 de agosto permite que sigan las actividades rutinarias dentro del Hipódromo Camarero.

En la Sección 11 del documento que presentó la gobernadora Wanda Vázquez Garced el viernes, especifica que el deporte hípico podrá operar “sujeto a la implementación de medidas de seguridad y salubridad para mitigar el contagio (del COVID-19)”. Además, se permitirá la entrada del público a las instalaciones del hipódromo dentro de los horarios establecidos de lunes a sábado siempre y cuando no exceda del 50% de la capacidad”.

Sin embargo, según Axel Vizcarra, presidente de la Confederación de Jinetes, la orden contiene un lenguaje contradictorio. En la Sección 9 se establece que “se permitirá el entrenamiento deportivo y recreativo de manera individual y sin contacto físico, conforme al estricto cumplimiento de las directrices y normas que promulgue la Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes a estos fines. No están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional”.

“Si la orden es tal como dijo la gobernadora en televisisón, se supone que no se celebren carreras porque el lenguaje no requiere interpretación”, sostuvo Vizcarra. “Pero por un lado no se permiten las actividadades competitivas profesionales y, por el otro, sí las carreras de caballos. Es otra tomadura de pelo”, agregó.

El pasado junio, el hipismo recibió el visto bueno para reanudar los programas en el Hipódromo Carrero. Desde entonces, varios jinetes han dado positive e, incluso, un empleado falleció como consecuencia del coronavirus. Los grupos que representan a los jinetes han solicitado que se detengan las carreras hasta que se certifique que no existan casos dentro de las inmediaciones del complejo que pongan el riesgo la salud de otros.

“Los jinetes quieren montar y en junio propusimos unas medidas en cuanto a la ubicación dentro del cuarto de jinetes, la desinfectación de las áreas y la toma de pruebas”, sostuvo Vizcarra.

De hecho, informó que un mínimo de cinco jinetes dieron positivo en las recientes pruebas moleculares.

“Tenemos información de que hay otros casos que en Camerero se han encaragdo de ocultar y al menos tres confirmados con familiares que también están contagiados. Esos resultados se los informamos a la Comisión de Juegos durante la semana, pero no recibimos respuesta. Es una actitud temeraria que resultará en más casos”, concluyó Vizcarra.