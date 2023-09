Sin incluir al Equipo Nacional de Baloncesto que está aún buscando cuadrar su roster, así como a atletas de varios otros deportes, la delegación de Puerto Rico para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se compone al día de hoy de 214 atletas, ésto a siete días para cerrar la plantilla.

Al momento, de los 214 atletas certificados, 122 son mujeres y 92 son varones.

Los datos y las estadísticas la ofreció el Comité Olímpico de Puerto Rico este miércoles en la tarde, en una conferencia de prensa en la que también expresó su preocupación con la disponibilidad de atletas para la justa debido a la fecha en la que se celebrarán los juegos en Santiago, Chile. Debido a que la justa se realizará del 20 de octubre al 5 de noviembre, Puerto Rico y muchos otros países no podrán contar con algunos de sus grandes atletas, lo que en el caso de Puerto Rico podría representar que no se igualen la cantidad de 24 medallas que se conquistaron en Lima 2019.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario (derecha), junto al director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora. ( MARCOS CABALLERO )

Con el baloncesto masculino, tiro y levantamiento de pesas, que son otros deportes sin cuadrar su roster, la delegación podría alcanzar los 230 atletas, agregó la presidenta del Copur, Sara Rosario. Ello significarían nueve menos que los 239 que acudieron a Lima 2019.

Santiago 2023 inicia el 20 de octubre. El Copur tiene hasta el 27 septiembre para presentar su delegación completa al comité organizador.

Entre los 214 atletas hay figuras, medallistas panamericanos o estrellas nacientes como los corredores Ryan Sánchez y Héctor Pagán, las boxeadoras Ashleyann Lozada y Stephanie Piñeiro, la judoca María Pérez, el luchador Sebastián Rivera, la nadadora Kristen Romano, el skater Steven Piñeiro, los tenismesistas Adriana Díaz y Brian Afanador, la surfer Mariecarmen Rivera, la taekwondoísta Crystal Weeks, la tiradora Yarimar Mercado, el arquero Jean Pizarro y el velerista Raúl Ríos, entre otros.

Mariecarmen Rivera es una de las atleta ya certificadas. ( ISA )

Pero también habrán grandes ausencias como los mundialistas Jasmine Camacho Quinn y Ayden Owens, quienes ya cerraron sus temporadas del 2023.

Los 214 atletas ya certificados pertenecen a 29 deporte, incluyendo a las debutantes representaciones de escalada y baile (breakdance). Tanto escalada como breakdance son deportes olimpicos en los Juegos París 2024. Entre esos 29 deportes están certificados equipos para las modalidades de baloncesto 3x3 y voleibol playero, entre otras variantes.

De los 29 deportes, Puerto Rico verá acción en 13 que ofrecen en Santiago 2023 plazas para los Juegos Olímpicos París 2024, informó el director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Fernando Olivero.

Rosario dijo que la aspiración de la delegación es igualar o mejorar las 24 medallas que logró en Lima 2019. Pero aclaró que la disponibilidad de atletas complicará las opciones de Puerto Rico aunque agregó que la delegación será una competitiva.

Ryan Sánchez es otro de los certificados. ( Carlos Giusti/Staff )

“Va a ser complicado superar Lima”, dijo “Será complicado por la fecha, por la disponibilidad de nuestros atletas por la fecha, como Jasmine Camacho Quinn y Ayden Owens. Son muchas variables que pueden afectar el rendimiento”, agregó señalando a dos atletas que no irán a los juegos por haber ya dado por terminadas sus temporadas.

Otros países tienen la misma situación de disponibilidad de atletas, aclaró Rosario. De hecho, en el baloncesto y voleibol, las potencias de Estados Unidos y Canadá han rechazado participar porque no tienen atletas disponibles para el mes de octubre y noviembre.

Lo que es igual, no es ventaja, en ese sentido. Rosario dijo que esa aseveración tendrá dos contestaciones en Santiago 2023.

“Si y no, porque hay que ver qué (talento) llevan las otras delegaciones. Porque Estados Unidos y Canadá no irán en ciertos deportes, eso no quiere decir que esas medallas están para Puerto Rico. Muchos países están teniendo los mismos problemas que estamos teniendo nosotros. Hay que ver, cuando lleguemos allí realmente veremos cómo se va a distribuir esas medallas”, contestó.

La fecha de octubre es una complicación para muchos deportes, como el atletismo, cuya temporada internacional ya finalizó, o el de deportes de conjuntos como el baloncesto y el voleibol, cuyas temporadas de clubes inician en octubre y sus organismos mundiales han perdido el derecho para requerir la participación de sus jugadores aunque estén bajo contrato con clubes profesionales para poder representar a sus países.

De otra parte, el Copur informó que los criterios de recomendación de atletas fueron varios, como potenciales finalistas en deportes individuales y candidatos a medallas en deportes de conjunto, dijo el director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Fernando Olivero. Otros también fueron seleccionados por ser prospectos..

Los primeros deportistas que serán enviados hacia Santiago llegarán al país el 16 de octubre. Esa primera parte de la delegación se compone de los atletas de los deportes de boxeo, gimnasia, natacion, tiro, escopeta, taekwondo, voleibol playero y levantamientos de pesas.