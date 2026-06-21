Londres. Serena Williams disputará el torneo individual en Wimbledon tras aceptar un comodín, anunció el domingo el All England Club.

La decisión llega después de que Williams, de 44 años, regresara recientemente a la competencia en dobles tras casi cuatro años alejada del tenis profesional.

Y significa que Williams disputará tanto individuales como dobles en Wimbledon, después de haber aceptado ya una wild card para el torneo de dobles junto con su hermana mayor, Venus.

“Esto no es un simulacro”, dijo Wimbledon en sus cuentas de redes sociales.

El último partido de Serena en individuales fue una derrota ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

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Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon. También ha conquistado 14 Grand Slams en dobles, todos con Venus, y seis de ellos en Wimbledon.

Wimbledon comienza en ocho días.

Serena ganó un partido de dobles con su compañera Victoria Mboko en el Queen’s Club la semana pasada, pero luego la pareja tuvo que retirarse después de que Mboko se lesionara la rodilla en un partido de individuales.

En otro partido de dobles en el Abierto de Berlín el martes, Serena y su compañera Karolina Muchova perdieron ante Giuliana Olmos y Erin Routliffe.