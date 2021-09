La tenista Serena Williams estuvo de paseo por el Viejo San Juan acompañada de su hija Olympia disfrutando de algunos de los lugares más emblemáticos del histórico sector de la Ciudad Capital.

Williams publicó en sus redes sociales varias imágenes caminando por el Morro con su pequeña de cuatro años. La tenista estadounidense de 39 años, clasificada 22 en la Asociación de Tenis Femenino, no ha participado en un torneo desde el pasado junio cuando tuvo que abandonar Wimbledon por una lesión.

Williams sufrió un tirón en el tendón de la corva de la pierna derecho que le imposibilitó continuar el partido contra Aliaksandra Sasnovich.

Optó por no participar en el pasado US Open, torneo que ha ganado seis veces, debido a que no estaba totalmente recuperado de la dolencia.