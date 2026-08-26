Nueva York. Serena Williams regresó a la cancha en el Abierto de Estados Unidos tras una ausencia de cuatro años y Carlos Alcaraz volvió al tenis competitivo después de perderse los últimos cuatro meses por una lesión.

Todo ello provocó ovaciones y nostalgia en el torneo de Grand Slam. Pero la celebración duró poco.

Después de ganar en su debut jugando juntos, Williams y Alcaraz quedaron eliminados en los cuartos de final de dobles mixtos el martes, al caer ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4 (4), 4-1. Antes del partido, Cobolli llamó a sus oponentes “la reina del tenis y el rey del presente.”

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El dúo estelar con un total combinado de ocho campeonatos de individuales del Abierto de Estados Unidos ciertamente se ganó ese elogio. Williams y Alcaraz se recuperaron de un mal inicio en la primera ronda y derrotaron por 5-3, 4-1 a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool, para deleite de los aficionados en el estadio Arthur Ashe que claramente estaban de su lado.

“Nunca esperé volver a estar en esta cancha”, dijo Williams después de su primer partido en Flushing Meadows desde 2022. “Nunca pensé que esto sucedería.”

Ahora la pregunta es si buscará una actuación más en dobles femeninos junto a su hermana mayor Venus . Serena, de vuelta en el tenis a los 44 años, no planea jugar individuales.

En su más reciente aparición en dobles mixtos -ganó el Abierto de Estados Unidos con Max Mirnyi en 1998-, Williams conectó algunos golpes de antaño que parecían sacados directamente de su mejor época .

Al principio, incluso cargó con Alcaraz —el jugador de 23 años, campeón defensor y tercero del mundo en individuales masculinos—, quien claramente estaba oxidado en su primera acción competitiva desde el 14 de abril .

“Creo que todo el mundo pudo ver: cometí doble falta en el primer punto” , dijo Alcaraz, quien se perdió el Abierto de Francia y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha y llevaba una manga en ese brazo. “Estaba realmente nervioso. Estuve fuera cuatro meses... casi olvido cómo se siente”.

Los aficionados coreaban: “¡Vamos, Carlos!”. Pero la pareja fue superada por Bencic y Cobolli, dejando escapar un desempate del primer set y siendo dominada en el segundo .

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Bencic quedó asombrada por el aura que Williams y Alcaraz llevaron a la cancha , incluso después de vencerlos. Cobolli reconoció estar tenso solo por los oponentes .

“No sé cómo terminé en esta cancha para jugar contra Carlos y Serena”, dijo Bencic. “Fue un honor jugar.”

Los partidos de las primeras tres rondas incluyen sets a cuatro juegos, con un desempate en 4-4 y uno a 10 puntos en lugar de un tercer set. Solo la final del miércoles por la noche se parecerá a un partido regular, con sets tradicionales a seis juegos .

Los campeones recibirán $1 millón en el segundo año del nuevo formato de dobles mixtos, que busca atraer a los mejores jugadores.