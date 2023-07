San Salvador. La delegación sigue extrayendo oro en el día final de los Juegos cuando la karateca Janessa Fonseca logro la presea de oro en la división de 61 kilogramos y menos.

Fue el vigésimo segundo oro de Puerto Rico en los Juegos y el segundo en la jornada del viernes, en la que al arquero Jean Pizarro ganó en el evento individual de arco compuesto.

“No lo puedo creer. Es una responsabilidad ser la cara del karate ahora mismo. Pero creo que la he llevado y manejado bien. Y lo que siento es gratitud. Gracias Puerto Rico. Gracias Mami. Gracias”, dijo la atleta que representa la principal carta de medalla de oro entre los primeros cuatro karatecas que vieron acción en San Salvador.

Janessa Fonseca, a la derecha, posa con su medalla de oro en los -61 kilos, junto a Luis Torres, que ganó bronce en los -67. ( Carlos Rivera Giusti )

También en karate, este viernes, el boricua Luis Torres logró la medalla de bronce en la división de 67 kilogramos y menos. Torres ganó la medalla para darle la sorpresa a su abuelo, Luis Antonio ‘Cano’ Hernández.

“He estado hablando con mi abuelo y le he dicho que me gustaría que me viera un día en el periódico mientras él se toma el café. Y él me dijo ‘pues ahora tienes la oportunidad en San Salvador”, dijo Torres, quien agradeció a ‘Conky’, quien le hace los desayunos a su abuela.

El karate concluye este sábado y Puerto Rico presenta a un atleta, Tomás Greer en la división de 84 kilogramos y menos.

Fonseca conquistó el oro al vencer 8-2 a la mexicana Xhunashi Caballero. Fue su cuarto combate y cuarta victoria en el día para conquistar el oro.

Previamente, Fonseca venció en el día a Bárbara Lynn, de Cuba por 4-3, a Claudymar Garcés, de Colombia, por 4-2, y a Ashely Binns, de Costa Rica por 9-6.

“Estoy satisfecha”, resumió Fonseca. “Satisfecha con mi trabajo, desempeño, en cómo me entregué en cada combate. Fueron cuatro combates duros, con atletas a las que respeto mucho. Pero cuando está para ti y lo trabajas, se logra”, agregó.

Las medallas de Fonseca y Torres son las primeras para el karate, un deporte que concluye este sábado, en el cierre de los Juegos.

Torres ganó el bronce al vencer 3-2 a Daniel Esparza, de México.

“Me siento mega orgulloso. Fueron cinco años de preparación. Y todavía no lo puedo creer”, dijo Torres luego de la ceremonia de premiación.