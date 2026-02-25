Después de dejar su huella en la categoría B-SPEC del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico (CCCPR), donde conquistó el campeonato en 2024 y cerró como subcampeona en 2025, la piloto boricua Fabianne Besosa optó por no conformarse y apostar a un desafío mayor en su carrera deportiva.

El 2026 la recibió con la determinación de subir a competir en la categoría STL, la segunda más rápida en Puerto Rico.

El salto, Besosa lo describió en una conversación con Primera Hora en un restaurante en Guaynabo como “brincar tres escalones”. Sin embargo, se ha preparado para el reto con disciplina, enfoque y un equipo que, aseguró, es el mejor de la isla.

PUBLICIDAD

“El 2026 empezó con todo, con muchísimas oportunidades. Comienzo un nuevo camino y una nueva categoría mucho más alta”, compartió Besosa.

“Es como brincar tres escalones, pero definitivamente que me he preparado igual. Mi equipo me ha ayudado a prepararme para llegar a ese nivel. Así que vamos a estar compitiendo en una categoría donde hay muchos veteranos aquí en Puerto Rico”, agregó.

La boricua, de 26 años, comenzará oficialmente su temporada en la isla el 28 y 29 de marzo en Salinas Speedway, marcando así su debut en la categoría STL dentro del CCCPR. Será la primera oportunidad para medir su evolución frente a algunos de los pilotos más experimentados del patio, en una temporada que contará con cinco fechas y distintos formatos de carrera, incluyendo sprints y enduros.

“Espero mucho crecimiento y exponerme a tratar cosas nuevas retantes. Yo creo que cuando uno se queda en el mismo nivel, no progresa”, sostuvo la galardonada al premio Piloto del Año en los FIA Americas Awards 2025.

Un campeonato fuera

Para la primera mujer campeona en el CCCPR, el 2026 no solo representa un avance de categoría en su Puerto Rico.

Besosa también se adentró en el escenario internacional al comenzar un campeonato completo en Estados Unidos bajo la Sports Car Club of America (SCCA).

Su primera participación fue el pasado 8 y 9 de febrero en el Sebring International Raceway, en Florida. Fue el inicio de una campaña que la llevará a competir en múltiples ocasiones fuera de la isla, mientras mantiene su compromiso local.

PUBLICIDAD

Uno de los mayores retos de este paso ha sido la adaptación técnica. En Estados Unidos, la piloto conduce un auto de tracción trasera, es decir, la fuerza del motor se transmite a las gomas posteriores. En Puerto Rico, en cambio, compite con tracción delantera.

“Eso es un reto. Eso es algo que no cualquier piloto se atreve a hacer. Lo estamos haciendo a la misma vez, el mismo año consecutivamente”, dijo Besosa.

“Comenzamos con el pie derecho probando el carro. El carro está en buen estado. Obviamente hay que hacerle unos cambios mecánicos y para eso nos estamos preparando”, añadió.

Aunque no pudo finalizar esa primera carrera por situaciones mecánicas, Besosa lo asumió como parte del proceso deportivo.

“La de febrero no la pude terminar por problemas mecánicos, pero eso es parte del deporte y es ahí que entra la consistencia y la persistencia”, manifestó la hija del veterano piloto, José “Pepo” Besosa.

“Van a haber momentos en los que nos va a ir súper brutal como van a haber otros en que contamos no solamente con la responsabilidad del piloto, sino con la responsabilidad de que el auto ejecute a su máximo. Las carreras todas van a ser diferentes y eso es lo que me gusta del deporte que tú nunca sabes cómo va a terminar”, sentenció.

El próximo compromiso en Estados Unidos será en abril, en la ciudad de Miami, donde buscará comenzar a sumar puntos importantes en el campeonato.