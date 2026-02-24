La tenimesista boricua Adriana Díaz concluyó este martes su participación en el Singapore Smash 2026 tras caer en cuatro parciales ante la japonesa Satsuki Odo en la ronda de las mejores 32 del torneo.

Odo, clasificada número 12 del mundo, se impuso con marcadores de 11-7, 11-6, 8-11 y 11-7 frente a Díaz, quien ocupa el puesto número 19 del escalafón global.

La boricua venía de superar por 11-5, 11-8, 4-11 y 11-5 a la también nipona Miyu Kihara en la primera ronda del certamen, que repartirá $1,550,000 en premios.

En la modalidad de dobles femenino, Díaz también quedó eliminada junto a su compatriota Brianna Burgos en la ronda de las 16.

Adriana Díaz y Brianna Burgos junto a su entrenador, Bladimir Díaz. ( World Table Tennis )

La dupla boricua cayó en tres sets corridos frente a las japonesas Miwa Harimoto y Hina Hayata, quienes dominaron el encuentro con marcadores de 11-8, 11-7 y 11-5.

El próximo compromiso para Díaz será el WTT Champions Chongqing 2026, que se celebrará del 10 al 15 de marzo en China.