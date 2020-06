Una vez entre en vigor la tercera fase de la orden ejecutiva del Gobierno que significa la apertura de sectores económicos, las distintas ligas deportivas que detuvieron los torneos a mediados del pasado marzo todavía estarán en un limbo.

José Quiles, presidente de la Federación Puertorriqueña de Béisbol, censuró las determinaciones de las entidades gubernamentales que no han atendidos los reclamos comunicados.

“Le han dejado el asunto a la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), pero durante la semana nos pidió un plan sobre las medidas que utilizaríamos para que se continúe la temporada del Béisbol Doble A. El problema de la nueva orden ejecutiva es que no detalla si van a permitir gente en los parques. No se habla claro. No tenemos un norte sobre lo que piensa el gobierno con los deportes de conjunto”, señaló.

Quiles sostuvo las estipulaciones en la orden ejecutiva no lo tomaron por sorpresa.

“Me imaginaba que no iba a decir nada. En el 2020 no van a aceptar actividades multitudinarias. Han dicho que los deportes entrarán en la fase 4. Veremos qué dicen en julio. En la Federación nos vamos a reunir a principios de julio para tomar una decisión. Lo más tarde que podríamos comenzar nuevamente sería a principios de agosto”, advirtió Quiles.

Las 42 franquicias del Béisbol Superior Doble A utilizan parques que le pertenecen al DRD o a los municipios.

“El 99% de las facilidades que usamos son públicas. Eso significa que no nos va a prestar los parques, pero no lo dicen. Nosotros sin fanáticos, no vamos a jugar. Si van a permitir que los cines abran, por qué no que la gente vaya al estadio. Están permitiendo una actividad comercial en un espacio cerrado y no habla de si le van a permitir a un parque o una cancha.”, aseguró.

Por otro lado, Ricardo Dalmau, presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), indicó que anticipaba la decisión del gobierno.

“Realmente se está dando la reapertura gradual que era de esperarse. Se tenía que dar la reapertura económica y somos consciente que los eventos que aglomeran grandes cantidades de personas como nosotros, no entramos en esta fase”, dijo Dalmau. “Seguimos trabajando en las fechas establecidas y en los planes de seguridad”, agregó.

Asimismo, Dalmau confirmó que se mantiene el 15 de agosto como la fecha tentativa para reiniciar el torneo masculino.

“Nos vamos a reunir la semana del 25 de julio para ver si la fecha es viable o no. El 15 de agosto sería la fecha final o esperamos al 2021”, concluyó.