A días de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el “snowboarder” australiano Cam Bolton sufrió una fractura en el cuello.

Según reportó la revista People, el accidente ocurrió mientras entrenaba en Livigno, Italia. Aunque cuando se accidentó parecía estar ileso, el dolor severo en el cuello lo sintió el día siguiente, pues se había fracturado en dos lugares.

“Una frase difícil de escribir. No competiré en los Juegos Olímpicos. Hace un par de días cometí un error en el entrenamiento y pagué las consecuencias. Tengo algunas fracturas en el cuello y la espalda, pero las lesiones de ligamentos en la parte superior están complicando las cosas y agravándolas. Sigo buscando la mejor solución”, lamentó el atleta en una publicación de Instagram.

El atleta, de 35 años, está “bien” en su recuperación, aseguró la Chef de Misión de Australia para Milano Cortina 2026, Alisa Camplin-Warner, al ser trasladado en helicóptero a un hospital en Milán.

Pese al accidente de Bolton, Australia no quedará sin representación, reportó la revista. James Johnstone lo reemplazará en la ronda de clasificación masculina de snowboard cross.

Bolton compite desde su adolescencia y participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 en Sochi, Rusia. En 2022, terminó en el puesto 13 en Beijing, siendo el snowboarder australiano masculino mejor clasificado.

El año pasado, recibió la primera medalla de oro de la Copa del Mundo para Australia en el snowboard cross de equipo mixto y obtuvo una medalla de plata en el Campeonato Mundial 2025 junto a Mia Clift.