Cortina d’Ampezzo, Italia. El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, un probable aspirante a medalla en los Juegos Olímpicos del Invierno en Cortina de Milán, no pudo competir el jueves tras rechazar una petición de última hora del Comité Olímpico Internacional para que no utilizara un casco en honor a los más de 20 atletas y entrenadores muertos en la guerra de su país con Rusia.

La decisión se produjo unos 45 minutos antes del comienzo de la competición y puso fin a una saga de tres días en la que Heraskevych sabía que se arriesgaba a ser retirado de los Juegos por llevar el casco, que según el COI infringe las normas que prohíben hacer declaraciones en el terreno de juego.

La Federación Internacional de Bobsled y Skeleton dijo que su decisión de llevar el casco era “incoherente con la Carta Olímpica y las Directrices sobre la Expresión de los Atletas”. Llevó el casco en los entrenamientos, pero el COI le pidió que llevara otro casco en las carreras. Le ofreció concesiones, como llevar un brazalete negro o permitirle mostrar el casco una vez fuera del hielo.

“Creo, profundamente, que la IBSF y el COI entienden que no estoy violando ninguna regla”, dijo Heraskevych. “Además, diría que (es) doloroso que realmente parezca discriminación porque muchos atletas ya se estaban expresando. ... No se enfrentaban a las mismas cosas. Así que, de repente, sólo el atleta ucraniano de estos Juegos Olímpicos será descalificado por el casco”.

La Presidenta del COI, Kirsty Coventry, que tenía previsto estar en Cortina d’Ampezzo para ver el esquí alpino, acudió en su lugar al centro de deslizamiento para reunirse con Heraskevych. Coventry estaba esperando en la parte superior de la pista cuando él llegó alrededor de las 8:15 a.m., y se reunieron en privado. Tras unos 10 minutos, Coventry no consiguió hacer cambiar de opinión a Heraskevych.

“No encontramos puntos en común a este respecto”, afirmó Heraskevych.

Las lágrimas rodaron por el rostro de Coventry tras la reunión. La campeona olímpica de natación dejó claro que quería un resultado diferente, y el COI dijo que la decisión se había tomado con pesar.

“Como todos han visto en los últimos días, hemos permitido que Vladyslav utilice su casco en los entrenamientos”, dijo Coventry. “Nadie, nadie -especialmente yo- está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria y nadie está en desacuerdo con él. El reto al que nos enfrentamos es que queríamos pedir o encontrar una solución sólo para el terreno de juego”.

Coventry y Heraskevych coincidieron en que, de todos modos, el casco no es claramente visible durante las carreras, dado que los deslizadores descienden por el tobogán helado a unos 120 km/h (75 mph). El COI esperaba que esto permitiera llegar a un acuerdo. Heraskevych no cedió.

“Lamentablemente, no hemos podido llegar a esa solución”, dijo Coventry. “Tenía muchas ganas de verle correr hoy. Ha sido una mañana emotiva”.

Heraskevych dijo que recurriría al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero la carrera siguió adelante sin él. Las dos primeras carreras fueron el jueves, las dos últimas el viernes.

Independientemente de lo que diga el TAS, su oportunidad de competir en estos Juegos ha desaparecido. El COI le permite conservar su credencial, lo que significa que puede permanecer en los Juegos Olímpicos como atleta, pero no como competidor.

A una docena de atletas rusos se les permite competir en los Juegos Olímpicos como individuos neutrales junto con siete bielorrusos. No se les permite competir bajo su bandera o himno nacional. Heraskevych ha hablado en varias ocasiones sobre por qué cree que no deberían estar en los Juegos Olímpicos y dijo que la decisión del COI “sigue el juego a la propaganda rusa”.

La decisión suscitó la inmediata condena de las autoridades ucranianas y de algunos atletas.

“El deporte no debería significar amnesia, y el movimiento olímpico debería ayudar a detener las guerras, no hacer el juego a los agresores”, escribió en las redes sociales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. “Por desgracia, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al corredor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych dice lo contrario”.

“Descalificado. Creo que es suficiente para entender lo que es realmente el COI moderno y cómo deshonra la idea del movimiento olímpico”, añadió la esquiadora ucraniana Kateryna Kotsar en Instagram. “Vladyslav Heraskevych, para nosotros y para el mundo entero, eres un campeón. Incluso sin haber empezado”.

El COI ya se había puesto antes del lado del mejor corredor de Ucrania. Cuando mostró un cartel de “No a la guerra en Ucrania” tras su cuarta y última carrera en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, el COI dijo que simplemente estaba haciendo un llamamiento a la paz y no consideró que violara la carta olímpica.

Esta vez, Heraskevych dijo que cree que hay incoherencias en la forma en que el COI decide qué declaraciones están permitidas. Entre las que citó: El patinador artístico estadounidense Maxim Naumov, que llevó a la zona de besos y llantos después de patinar esta semana en Milán una foto de sus padres, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, ex campeones del mundo por parejas y una de las 67 personas que murieron en un accidente aéreo el 29 de enero de 2025, y la decisión del atleta israelí de skeleton Jared Firestone de aparecer en la ceremonia inaugural con una kipá en la que figuraban los nombres de los 11 atletas y entrenadores israelíes asesinados en el atentado de 1972 durante los Juegos de Múnich.

“Un competidor se colocó literalmente la memoria de los muertos en la cabeza para honrarlos”, escribió Heraskevych en Instagram. “Francamente, no entiendo cómo estos dos casos son fundamentalmente diferentes”.

Firestone dijo que admiraba a Heraskevych. “Creo que es un hombre con valores sólidos”, afirmó.

En Milán, el portavoz del COI, Mark Adams, dijo que si se permitiera a los atletas exhibir mensajes sin restricciones en el terreno de juego “se produciría una situación caótica.”

“El deporte sin reglas no puede funcionar. ... Si no hay reglas, no hay deporte”, dijo Adams.

Heraskevych fue cuarta en los campeonatos del mundo del año pasado y estuvo entre las más rápidas en los entrenamientos previos a las carreras olímpicas. Una medalla estaba sin duda a su alcance, pero para Heraskevych, el casco importaba más.

“El Comité Olímpico Internacional destruyó nuestros sueños”, declaró Mykhailo Heraskevych, padre y entrenador del deslizador. “No es justo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.