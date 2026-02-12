Londres. El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, dijo el jueves que lamenta si algunos se han sentido ofendidos por comentarios contra los inmigrantes.

El multimillonario copropietario del Manchester United se enfrentó a las críticas de líderes políticos y aficionados tras afirmar que el Reino Unido había sido “colonizado’’ por los inmigrantes.

Ratcliffe, fundador y presidente del fabricante de productos químicos Ineos, es una de las personas más ricas de Gran Bretaña y una voz influyente en política y economía.

El Primer Ministro Keir Starmer dijo el miércoles que los comentarios de Jim Ratcliffe eran “ofensivos y equivocados”.

Ratcliffe emitió un comunicado el jueves, en el que decía “lamentar que mi elección de lenguaje haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa”.

Ratcliffe, que reside en el paraíso fiscal de Mónaco, hizo estas declaraciones en una amplia entrevista concedida a Sky News, en la que abordó los retos a los que se enfrenta la industria química europea, la política y la debilidad de la economía británica.

“No se puede tener una economía con 9 millones de personas que reciben prestaciones sociales y una enorme cantidad de inmigrantes”, dijo Ratcliffe. “Es decir, el Reino Unido ha sido colonizado”.

