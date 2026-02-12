El copropietario del Manchester United se disculpa por comentarios contra los inmigrantes
Jim Ratcliffe realizó unas expresiones que suscitaron polémica entre líderes políticos y aficionados.
PUBLICIDAD
Londres. El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, dijo el jueves que lamenta si algunos se han sentido ofendidos por comentarios contra los inmigrantes.
El multimillonario copropietario del Manchester United se enfrentó a las críticas de líderes políticos y aficionados tras afirmar que el Reino Unido había sido “colonizado’’ por los inmigrantes.
Ratcliffe, fundador y presidente del fabricante de productos químicos Ineos, es una de las personas más ricas de Gran Bretaña y una voz influyente en política y economía.
El Primer Ministro Keir Starmer dijo el miércoles que los comentarios de Jim Ratcliffe eran “ofensivos y equivocados”.
Ratcliffe emitió un comunicado el jueves, en el que decía “lamentar que mi elección de lenguaje haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa”.
Relacionadas
Ratcliffe, que reside en el paraíso fiscal de Mónaco, hizo estas declaraciones en una amplia entrevista concedida a Sky News, en la que abordó los retos a los que se enfrenta la industria química europea, la política y la debilidad de la economía británica.
“No se puede tener una economía con 9 millones de personas que reciben prestaciones sociales y una enorme cantidad de inmigrantes”, dijo Ratcliffe. “Es decir, el Reino Unido ha sido colonizado”.
-
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.