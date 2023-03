¡Misión cumplida!

Julissa Pagán iba decidida a culminar el tramo de natación en menos de 45 minutos durante su primera participación en modalidad de relevo durante el Ironman 70.3 Puerto Rico en San Juan y el domingo en la mañana cumplió su objetivo tras rebasar el tramo de 1.2 millas a nado en 42:10 como parte de la carrera que compartió con su padre Javier Pagán (56 millas en bicicleta) y su tío Jorge Guillermo “Guillo” Pagán (13.1 millas pedestre).

“Estoy bien contenta porque mi entrenador Rafael Colón quería que hiciera menos de 45 minutos y superamos su expectativa”, dijo la joven de 22 años y sobreviviente de cáncer de tiroides.

“La primera sección, hasta donde haces el primer viraje, lo encontré súper bien. Una vez hice el viraje en el puente, ahí es donde se puso un poco difícil. Empieza la corriente, donde sientes que el agua te retiene. Pero la semana pasada practiqué ese tramo del puente y pude ver cómo era. Hoy lo hice mejor que la semana pasada”.

Según Pagán, su preparación desde el verano pasado incluyó varios tramos de nado de 3,000 metros en piscina, pero no es lo mismo cuando lo haces enfrentando la corriente del mar.

“Honestamente, antes de esto yo no era una gran nadadora. Me tiraba al agua y no me ahogaba (se ríe). Nunca nadé competitivamente, así que este es un gran logró para mí”, dijo Pagán, quien lleva desde sus 15 años de edad lidiando con esta enfermedad.

Sin embargo, esta situación no la ha detenido. Tras finalizar su bachillerato Administración en la Universidad de Boston, Pagán se apresta a iniciar estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana durante el mes de agosto y también continuará entrenando para hacer un Ironman 70.3 completo en Portugal durante el mes de octubre.

“Ya pasé mi primera prueba aquí. Ahora me toca hacer uno completo. Ya he corrido un medio maratón antes. Ahora tengo que ponerle más empeño a la bicicleta. Espero que nos vaya bien en Portugal y luego poder hacer completo este Ironman Puerto Rico el próximo año”.