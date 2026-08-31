Nueva York. Menguado físicamente, Novak Djokovic cometió un sinfín de errores y no pudo someter la resistencia de un combativo rival de Argentina que no se dejó intimidar por enfrentar al hombre más laureado en la historia del tenis y en la pista más grande del deporte.

El Abierto de Estados Unidos número 20 de Djokovic acabó prematuramente la noche del domingo, cuando el serbio de 39 años sucumbió 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 ante Mariano Navone, en un maratón de cinco sets que duró cuatro horas y 36 minutos.

“No lo disfruté nada”, dijo Djokovic. “Creo que era evidente que me sentía fatal en la pista”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Venus Williams vuelve a caer en primera ronda del Abierto de Estados Unidos

Fue la eliminación más prematura de Djokovic en dos décadas de trayectoria en citas de Grand Slam, remontándose al Abierto de Australia de 2006. Nunca había perdido en la primera ronda del US Open, torneo en el que hizo su primera presentación en 2005.

Navone estaba extasiado.

“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis”, dijo el argentino de 25 años a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe tras cantar victoria cerca de la medianoche. “Esta pista es increíble, el escenario más grande. Es una maravilla”.

“Fue muy duro para mí porque estás jugando con el ‘GOAT’ (el más grande de la historia”, la forma cómo jugamos", añadió. “No es algo que se haga todos los días. Estoy muy feliz. No sé ni qué decir”.

Djokovic, dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam, cometió 70 errores no forzados al vivir un suplicio: vomitó al menos una vez a mitad del encuentro, pareció sufrir calambres al llevarse la mano al pie izquierdo y también evidenció molestias en la espalda.

Durante una pausa médica previo al quinto set, Djokovic ingirió unas pastillas que le facilitó el fisioterapeuta y recibió un masaje en la zona lumbar.

“Es algo que, lamentablemente, vengo arrastrando prácticamente en todos los partidos de este año: vómitos, un problema serio”, dijo Djokovic.

Fue notorio que el físico le traicionó.

Con su esposa Jelena y sus hijos pequeños Stefan y Tara observando desde las gradas con gesto de preocupación, Djokovic tuvo momentos en los que pareció mostrar su chapa de campeón.

PUBLICIDAD

El cuarto cabeza de serie logró ventajas iniciales de 3-0 y 4-1, pero no pudo sostenerlas y perdió el primer set, algo que no le sucedía en la primera ronda del US Open desde 2006.

Logró apuntarse los dos siguientes sets y dio la impresión que iba a sacar adelante el duelo cuando se puso arriba 2-1 con un quiebre de servicio en la cuarta manga.

Pero Navone, actual número 49 del ranking que a principios de este año ganó su primer título de sencillos de la ATP, no capituló. Quebró de inmediato y se llevó los siguientes ocho juegos.

Djokovic, en cambio, prácticamente tiró la toalla al quedarse sin fuerzas para la que habría sido su victoria número 43 en cinco sets.

“Tenía un quiebre de ventaja en el cuarto set, pero tuve dificultades constantes desde el cuarto juego del partido”, indicó Djokovic. “Insisto, no quiero restarle mérito a su victoria. Felicidades a él. Es un buen tipo, un luchador. Pero, sinceramente, no disfruté nada”.

Después de perder en sus cuatro partidos previos que se fueron a cinco sets, Navone finalmente ganó en el quinto intento. También se convirtió en apenas el segundo argentino que vence a Djokovic en un Slam, uniéndose a Guillermo Coria en el Roland Garros de 2005.

¿Qué se sintió jugar y ganarle a alguien que idolotraba desde chico?

Navone respondió radiante: “Significa mucho para mí. Es un sueño hecho realidad. Ahora toca recuperarme. Es casi medianoche. Tenemos que irnos a dormir”.

Su rival de turno saldrá del ganador entre Stanislas Wawrinka, el campeón del US Open de 2016, y Matteo Berrettini. Con 41 años, el suizo Wawrinka recibió de último momento una invitación para el cuadro principal en su última temporada como tenista profesional.

PUBLICIDAD

Djokovic también venía de perder a las primeras de cambio en el Abierto de Cincinnati hace dos semanas. El verdugo fue Thiago Tirante, otro argentino.

Esta derrota, exactamente 21 años después de su debut en Flushing Meadows, dejó flotando la pregunta de si este fue el último partido de Djokovic en este o en cualquier Grand Slam.

Tras la eliminación, comentó que estaba “tratando de abordar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo continuar de esta manera”.