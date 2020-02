Río Grande. A partir del jueves, 120 jugadores de al Professional Golf Association (PGA) enfrentarán los desafíos que les esperan a lo largo y ancho del Gran Reserve Country Club durante la duodécima edición del Puerto Rico Open. En juego estará no solamente el derecho a salir con el trofeo de campeón en las manos, sino también un premio mayor de $540,000 parte de los $3 millones que reparte el evento en remuneraciones.

Martin Trainer, quien ganó la edición 2019, intentará ser quien salga con ese premio el domingo.

“Tengo grandes recuerdos de la última vez que jugué en Puerto Rico. Me siento contento de haber regresado. No he jugado muy bien para comenzar el año, pero es bueno estar en un campo conocido y de donde tengo buenas recuerdos”, dijo Trainer.

El golfista indicó que lidiar con el viento será el mayor de los participantes.

“Es la parte más difícil de este campo, pero también es largo. Los fairways están un poco más suaves, lo que provocará que el campo sea más largo. Me gusta jugar con el viento, en el pasado me fue bien. Cuando uno juega contra el viento, eso hace que sea más difícil colocar la bola más cerca del green, así que se necesita un buen juego corto y hacer buenos puts”, explicó Trainer, de 28 años.

El que haga puts y tenga suerte será el que gane. Espero hacerlo nuevamente este año -Martin Trainer / Ganador del Puerto Rico Open 2019

Este año, el puertorriqueño Rafael Campos no participará debido a una leve dolencia en el codo y el hombre derecho. Eso significa que servirá de anfitrión para los otros jugadores. Puerto Rico estará representado por los jóvenes Eduardo Figueroa y Chris Nido, que comenzarán a jugar a las 12:57 p.m. y 1:19 p.m., respectivamente.

Campos, de hecho, tiene a su favorito para prevalecer este año.

“Este campo le beneficia mucho a Emiliano Grillo. Es el mejor jugador en las clasificaciones que estará participando este año. Ha tenido buenos resultados en Puerto Rico, le pega a la bola bajito que para el viento es bueno. Y es súper bueno en los puts. Las dos defensas con lo largo que se juega o el viento. Todo dependerá del día. Si hay mucho viento, los que le pegan largo no necesariamente le están sacando ventaja. Habrá un poco de todo, pero entiendo que Grillo va a sobresalir”, destacó Campos.

Trainer reconoció que repetir en un evento del PGA es complicado, pero confía en su estilo de juego para nuevamente levantar sobre sus hombros del trofeo.

“Entiendo que uno tiene que pegarle a la bola con distancia y bajo. Trataré de ser agresivo con los drivers para llegar al green lo más que pueda”, compartió Trainer.

“Siempre es difícil repetir porque significa que uno hizo buenos puts y tuvo un poco de suerte. Las cosas tienen que salirle a uno, aparte de que hay muchos jugadores buenos que están jugando bien. El que haga puts y tenga suerte será el que gane. Espero hacerlo nuevamente este año”, concluyó.