“¿Vamos pa’l agua?”, se escucha decir al surfista e instructor, Miguel Díaz. La pregunta ilumina el rostro del joven de 16 años, Kalel Gómez, quien –por su condición de autismo severo-, no habla, pero sí ha pulido sus destrezas de comunicación no verbal. Así que sonríe y da su respuesta afirmativa.

Confiado y sin temor a la aventura en el mar, Kalel –con su chaleco salvavidas bien acomodado-, toma la mano de su instructor quien – a su vez- se arma de su tabla “long board” para brindarle al adolescente la experiencia terapéutica del surfing, una herramienta científicamente probada para ayudar a la población con discapacidad a disminuir sintomatologías como ansiedad, depresión e hiperatividad.

En el agua, Miguel espera la oportunidad perfecta para deslizarse en una ola junto a Kalel. Ejecuta el movimiento de braceo hasta que llega el momento. El surfista comienza a recorrer la ola, se para en la tabla y con una destreza impresionante, sumada a la determinación de Kalel, pone de pie al joven. No faltan las risas, los choques de manos y las miradas de complicidad. “Eso es campeón”, se escucha decir en la orilla a Giovanni Martínez, el fundador de la organización sin fines de lucro, Surf 4 Dem, Inc., una entidad que cumplió 10 años de servicio en la playa Jobos, de Isabela, y que ha impactado miles de vidas en la Isla.

“Surf 4 Dem nace de un estudio de investigación científica que está auscultando métodos alternos de intervención para la población de niños y jóvenes con autismo. Comencé a explorar la terapia del surf porque he sido surfer toda mi vida; tengo un hermano Síndrome Down, (de 41 años), con quien comencé las terapias y vi los resultados”, dijo Martínez, de 43 años.

Todos los instructores están certificados y tienen basta experiencia en el agua. © Jorge A Ramirez Portela ( Jorge A Ramirez Portela )

“Nosotros conocemos desde hace muchos años las propiedades terapéuticas de uno mismo practicar el surfing; ya se ha documentado y ya hay neurociencia que explica lo que sucede cuando estamos inmersos en el agua salada. De antemano, adelanto, que hay procesos químicos que se están dando que nos ayuda a nosotros poder trabajar con los jóvenes… (en el proceso) se liberan neutransmisores de placer”, agregó el también sicólogo clínico y profesor adjunto del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

Durante su trayectoria, Surf 4 Dem, que integra un grupo diez surfers –salvadidas certificados, que han sido los mismos desde que se creó la organización- y otros voluntarios, ha tocado miles de vidas que han enfrentado retos por sus condiciones de autismo, déficit de atención e hiperatividad, Síndrome Down, perlesía cerebral, hidrocefalia, macrocefalia, distrofia muscular y espina bífida, entre otras.

“Cuando yo paro un joven en una tabla de surf, este tipo de balance maximiza el que esa comunicación neurológica ayude a promover habilidades motoras, aprendemos destrezas de nado, trabajamos sistemas sensoriales… nuestra terapia lo que quiere es maximizxar o garantizar una calidad de vida en el niño y su familia”, indicó Martínez tras recomendar que cada participante se mantenga activo en las terapias por un mínimo de 3 meses. De hecho, en Jobos se reúnen todos los sábados y atienden alrededor de 40 participantes, gratuitamente.

“Nosotros con la investigación del surf, lo que estábamos tratando de documentar era que, si nosotros exponíamos a los jóvenes 3 veces a la semana a esta terapia por una hora cada sesión, nosotros íbamos a ver un aumento en sus destrezas de comunicación social, evidentemente ocurrió eso y un sinnúmero de otras cosas positivas que fuimos desarrollando en el proceso”, señaló el terapeuta tras destacar que el surf no sustituye las terapias tradicionales como la ocupacional, física y la sicólogica, sino que la experiencia en el agua contribuye a que el niño sea más receptivo a ellas.

Y, ¿por qué escogen la playa Jobos como sede de Surf 4 Dem?, preguntó este diario.

“Jobos es la playa más consistente en Puerto Rico en términos de oleaje. Tiene todas las características que necesitamos. Jobos tiene fácil acceso, tiene una orilla pasiva y muy atractiva para la familia; también tiene un banco de arena que ayuda en la terapia. Esta ola de Jobos nunca llega a la orilla; por ende, cuando uno termina, termina como en una piscine”, explicó el investigador.

De hecho, Martínez ha participado en innumerables foros que promueven este tipo de terapias impulsadas a través de más de 100 programas a nivel mundial. “Surf 4 Dem sigue dando su servicio aquí en Puerto Rico, que es nuestra responsabilidad primara, pero no se limita. Desde el principio, sabíamos que esto era una intervención que la iban a pedir en muchos lugares y nosotros hacemos los acomodos. Voy a los países, ayudo a desarrollar el concepto, doy conferencias… todos esos elementos”, apuntó el surfista, quien subrayó la aportación al proyecto de investigaciones científicas de instituciones como el RCM.

Un grupo de participantes posa para las cámaras de GFR Media. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Queremos seguir levantando datos para sustentar científicamente los resultados de nuestro programa”, agregó Martínez.

Feliz con el progreso de su hijo

En tanto, Gladys Rivera, no puede ocultar las emociones que le provocan ver a su hijo Kalel parado sobre la tabla, libre de miedos y prejuicios. “Estamos como Surf 4 Dem desde que comenzó. Kalel es un niño no verbal con autismo severo; no le gustaba la arena, no le gustaba que nadie lo tocara. Después de la tercera semana, él se quitaba los zapatos, tocaba la arena; ya le encanta el contacto físico, ya podemos besarlo”, dijo.

Gladys Rivera y su hijo Kalel Gómez han estado activos en la organización por 10 años. GFR Media / El Nuevo Dia / Primer Hora © Jorge A Ramirez Portela ( Jorge A Ramirez Portela )

“Para mí, de todas las terapias que él ha tomado, esta ha sido la que tiene todo para complementar todo lo que él necesita; su cambio fue radical. Kalel ha aprendido las destrezas de surfing. Él no puede hablar, pero él me escribe; él me lee y puede escuchar dos equipos a la vez en donde estén hablando francés, italiano, inglés y todo lo entiende”, agregó.

Para concluir, el maestro de todos manifestó el orgullo que siente. “Tenemos mucho éxito y estamos orgullosos de eso. Surf 4 Dem lo que quiere es crear un ambiente de apoyo para que las familias puedan disfrutar de este elemento tan bello