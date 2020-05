La temporada pico de olas en las costas de la zona norte de Puerto Rico está por culminar y los surfers se tendrán que reubicar a las playas de la región sureste desde Humacao hasta Patillas para practicar el deporte.

A pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez delineó un plan para permitir que algunos sectores puedan comenzar a funcionar salvaguardando la seguridad para minimizar la propagación del virus COVID-19, los deportes fueron atendidos someramente. Los surfistas locales entienden que el gobierno deberá atender con urgencia unas peticiones que les permitiría regresar al agua sin contratiempos.

“Redactamos una carta a la gobernadora con unas recomendaciones y los protocolos dado a que el surfing es un deporte de poco riesgo de contacto. El documento que circuló la gobernadora permite la práctica de los deportes que son al aire libre o de poco contacto por la salud emocional del pueblo y estamos de acuerdo, pero el surfing es particular porque es un deporte individual y, por ello, hay menos riegos de contagio”, explicó Oscar Martínez Borrás, presidente de la Federación Puertorriqueña de Surfing, quien sostuvo que no ha recibido respuesta de La Fortaleza, ni del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para atender el reclamo.

Sin embargo, Martínez Borrás señaló que la cantidad de intervenciones en las playas por parte de la Policía ha aumentado.

Corre y corre en la playa Wilderness en Aguadilla. Se tiraron a surfear y llego la policia: por tierra y agua @juancpedreira pic.twitter.com/m8xzw5vuVV — Eric Torres (@htorrese) May 3, 2020

“La Orden Ejecutiva es muy ambigua en los deportes y otras cosas. Entendemos que se debe aclarar porque se recomiendan los ejercicios y deportes al aire libre y de poco contacto físico. Nosotros como peritos en el tema, entendemos que el surfing cae en ese renglón”, aseguró Martínez Borrás.

El líder federativo indicó que se ha mantenido en comunicación con Sara Rosario, presidenta de Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para que también intervenga a favor de la disciplina.

“Esto no solamente se trata del surfing recreativo, también afecta a la Selección Nacional porque los muchachos no pueden entrenar. Ahora mismo estamos en desventaja con otros países como Australia y España y con Hawái que sí les permiten entrenar bajo unos protocolos de seguridad. Por eso la petición de que nos dejen ejercitarnos y nos vamos. No es que nos vamos a quedar en un día de playa”, afirmó.

“Sara (Rosario) nos ha apoyado con esta iniciativa. Le presentamos la propuesta de los protocolos, nos dio el visto bueno, pero de La Fortaleza no han contestado. Silencio absoluto mientras se están usando recursos del estado para perseguir a los atletas en lugar de aprovecharlos en otros temas de ley y orden de mayor urgencia”, lamentó Martínez Borrás.