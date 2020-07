El jinete boricua Keivan Serrano fue suspendido sumariamente por dar positivo marihuana y el jockey de 21 años dijo en sus redes sociales que dejará de montar.

Serrano dio positivo en una prueba realizada en el hipódromo Mountaineer de West Virginia, informó la página web Bloodhorse sobre la decisión que tomó el hipódromo el lunes. El atleta tiene una vista el 5 de agosto.

Pero este martes en sus redes sociales, Serrano dijo que dejará de montar y dará explicaciones posteriormente.

“Gracias a los que hicieron realidad este sueño. Bendiciones para aquellos que han sido una bendición para mí. Gracias a todos por los buenos momentos y por los que se quedaron conmigo en las malas. Gracias por su apoyo, sus saludos, sus abucheos y por el seguimiento abrumador. Hoy tomo la decisión difícil de deshacer mi cintura, deshacerme el casco y colgar mis botas”, escribió en Facebook.

“Le he dado a este deporte mi todo. Me he sacrificado para hacer algo y hacerlo lo mejor de mi capacidad física. He empujado a través de lesiones y dolor para traer a la pista un espectáculo. Este negocio te adelanta, cambia tu estilo de vida por completo. Le he dado a este deporte mi vida. Lo he dado todo sabiendo al final que me quedaría sin nada y lo hice de todos modos, eso es pasión”, continuó.

“Amo a los caballos, amo el deporte pero las razones para alejarme superan en número a los que se quedan... No voy a entrar en detalles (al menos no ahora mismo) sobre las razones por las que, y pido privacidad por el momento”.

Serrano debutó en Estados Unidos en el 2017 en el Tampa Bay Downs. Tiene 1,129 montas y 125 victorias de por vida.

Este año, Serrano tenía 23 triunfos en 171 conducciones. Ocupa el tercer lugar entre los jinetes de Mountaineers.