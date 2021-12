El campeón Tamborero amaneció en buen estado de salud, aunque su entrenador está a la expectativa de los resultados médicos finales.

El entrenador del recién coronado ganador del Clásico del Caribe, Ramón Morales, dijo que el caballo fue sacado de su jaula a caminar en la cuadras de Camarero y que lució bien físicamente.

“Físicamente el caballo se ve bien. Lo sacaron y se veía andando cómodo”, dijo Morales.

Luego del esfuerzo de correr el 1 ¼ de milla el domingo en la noche, Tamborero fue examinado el lunes por el doctor residente en Camarero, José García Blanco. Es una evaluación rutinaria.

PUBLICIDAD

Morales dijo que estuvo presente en la evaluación y agregó que espera por recibir noticias de García Blanco.

“Al momento no he hablado con el veterinario o dueño. Pero el caballo físicamente está bien. Él tiene sus cositas desde antes de la carrera. Si tiene algo más, no lo sabemos todavía. Los resultados no los tengo todavía”, dijo Morales este lunes, temprano en la tarde.

Tamborero es un caballo joven y con poca acción en la pista. El tresañero ha hecho siete carreras de por vida, incluyendo tres a distancias largas, como fue el caso del Clásico del Caribe.

Este domingo hizo su sexta participación en el 2021. Fue criado en el potrero Los Llanos y es propiedad de Sonata Stable. Ganó su tercer clásico consecutivo, siendo los primeros dos en eventos que fueron de clasificación para el Clásico del Caribe.

Se convirtió en solo el noveno nativo boricua en ganar el Clásico y el primero desde Soy Conquistador en el 2007.