El desfavorecido Thats Instrumental venció el domingo “por el pescuezo” a Wicked Runner en el clásico Bandit Bomber para tresañeros importados en Camarero, que ayer vio al dosañero Criollito dominar su división.

Con Edwin Castro a bordo, entrenado por Carole Donaldson y propiedad de Jackson Racing, Thats Instrumental entró al clásico como el quinto candidato entre los seis participantes en la carrera a 1 1/6 de milla y se llevó la victoria con premios de $40,320.

Fue una carrera entre Wicked Runner, que marcó el paso, Thats Instrumental, que presionó la punta, y el favorecido Best Mover, que amenazó desde el comienzo de la recta final.

Wicked Runner entró la recta final en ventaja de un cuerpo luego de que Thats Instrumental le presionara por fuera hasta entrando en los 500 metros finales.

Best Mover, con Juan Carlos Díaz, estuvo tercero y se puso por fuera a cabeza de Thats Instrumental en la recta final, mientras Wicked Runner, con Ángel Díaz, mantenía la ventaja. Castro y Thats Instrumental contuvieron a palos a Best Mover por toda la recta.

Y en los 50 metros finales, Thats Instrumental se acercó tres cuartos de cuerpo de Wicked Runner y sacó la cabeza de ventaja en la meta para llevarse el clásico. Pagó $11.50.

Tío Gangue, con Luis Hiraldo, llegó cuarto. Hiraldo, de hecho, logró la semana pasada el triunfo 1,000 de su carrera.

El jinete Castro también triunfó el domingo sobre Criollito, en una carrera para dosañeros nativos ganadores.

El prospecto Criollito, que perdió este año en su debut contra el hermano de cuadra, Pipa Pou, dominó esta vez a 1,100 metros para conseguir su segunda victoria en tres presentaciones.

Entrenado por Máximo Gómez para el establo Carmen Anita, Criollito ganó de punta a punta la prueba y superó a Pipa Pou por cuatro cuerpos.