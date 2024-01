The Rock no descarta pelear con Roman Reigns en Wrestlemania 40: “Hay una posibilidad” La también estrella de Hollywood no ve acción en un ring de la WWE desde el 2016.

Dwayne "The Rock" Johnson durante una conferencia de prensa de Wrestlemania 27. ( The Associated Press )

Durante una entrevista en el programa First Take de ESPN, The Rock habló sobre la posibilidad de hacer su regreso al cuadrilátero este próximo 6 o 7 de abril en Wrestlemania 40 y protagonizar junto a su primo y actual campeón Universal Indiscutible de la WWE, Roman Reigns, lo que denominó como el "Wrestlemania más grande de todos los tiempos".

"Si Roman Reigns y yo estelarizamos Wrestlemania, y digo esto con mucho respeto, podríamos tener el mejor y más grande Wrestlemania de todos los tiempos", opinó Johnson.

"Hay una posibilidad. Yo amo esta industria, amo la WWE y tengo una profunda pasión por hacer que crezca", agregó.

Un choque entre The Rock y Reigns por el título Universal Indiscutible de la WWE se ha sido un rumor por los pasados meses como posible combate estelar de la edición número 40 del evento de lucha libre más importante del año. Pero, en semanas recientes, ese rumor ha ganado fuerzas con comentarios de Johnson en los que ha dado entender que desea retar a Reigns por el cinturón. Incluyendo, cuando en la edición del 1ro de enero del programa semanal Monday Night Raw le preguntó al público si debería "sentarse en la cabeza de la mesa", una de las frases de su primo.

Múltiples portales de lucha libre han reportado que al momento la WWE no ha decidido quién retará a Reigns por el campeonato Universal Indiscutible, pero los candidatos son The Rock o Cody Rhodes, quien lo estaría enfrentando por segundo año consecutivo en Wrestlemania.

La última vez que The Rock luchó en la WWE fue en el 2016, cuando derrotó a Erik Rowan en apenas seis segundos en Wrestlemania 32. Anterior a ese pleito, había protagonizado Wrestlemania 29, donde cayó ante John Cena por el título de la WWE.

John Cena se desquitó de The Rock en Wrestlemania 29, tras perder ante la también estrella de cine en la vigesimoctava edición. ( Mel Evans )

De otro lado, Reigns está en un histórico reinado de 1,239 días al momento de esta redacción, que lo coloca como el cuarto reinado más largo en la historia de la WWE, siendo solo superado por Hulk Hogan (1,474), Bob Backlund (2,135) y Bruno Sammartino (2,803).