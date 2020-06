The Undertaker considera su retiro de la lucha libre Dice en el documental 'The Last Ride' que ahora mismo no tiene ganas de volver al ring.

El primer reinado de The Undertaker como campeón de la WWE sucedió a fines de 1991. Presentado por PUBLICIDAD The Undertaker, uno de los luchadores más emblemáticos de la historia de la WWE, dejó entrever que su retiro de la lucha libre está muy cerca durante uno de los episodios de su documental llamado "The Last Ride". Al final del episodio, mencionó que la lucha contra AJ Styles en Wrestlemania 36 fue una de las que más ha disfrutado y probablemente una de sus últimas en su carrera. “Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring”, mencionó The Undertaker, cuyo nombre real es Mark Calaway y tiene 52 años de edad. PUBLICIDAD Además, “The American Badass” dejó abierta la posibilidad de disputar una lucha más en caso de que la WWE lo requiera. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring -Mark Calaway / The Undertaker “Consideraría volver a luchar. El tiempo lo dirá. En caso de emergencia rompan el vidrio y saquen a The Undertaker”, finalizó. Anoche, las cuentas de redes sociales de la WWE publicaron mensajes en agradecimiento al luchador.