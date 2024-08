Saint-Denis, Francia. En marzo, la atleta de salto triple Thea LaFond fue la única representante de su pequeña nación caribeña, Dominica, en el mundial bajo techo y ganó la medalla de oro.

Ahora en París, LaFond es la única mujer de su país que compite en atletismo. De nuevo, ganó el oro, la primera medalla olímpica para Dominica.

“Es un eufemismo decir que es algo realmente importante”, dijo LaFond, después de su victoria el sábado por la noche en el Stade de France. “A veces te preguntas si ser de un país pequeño significa que tienes menos acceso a los recursos. … Pero hemos sido muy grandes en (priorizar) la calidad y simplemente ejecutarla”.

LaFond se fue de Dominica a Estados Unidos cuando tenía 5 años, y ahora vive en Maryland. Pero sigue siendo embajadora de su país de nacimiento.

“El nombre de mi país es Dominica. No somos República Dominicana”, dijo LaFond. “Somos unas 70,000 personas. No 7 millones. No 70 millones. Setenta mil. Y es una joya preciosa en el Caribe, cerca de Martinica y Guadalupe. … Nuestros vecinos también incluyen a Santa Lucía, Barbados y, más al sur, Trinidad y Tobago. Nuestro idioma principal es el inglés. Y ahora tenemos una medalla de oro”, dijo LaFond, quien debutó en los Juegos en 2016.

Dominica no fue la única isla del Caribe en ganar su primer metal olímpico el sábado. Julien Alfred le dio a Santa Lucía el título en los 100 metros.

En 2017, el 90% de las residencias en Dominica resultaron dañadas por huracán María, causando 31 muertes.

Prácticamente no hay instalaciones para la práctica del atletismo en la isla. Un proyecto para construir una pista lleva años atascado, según LaFond.

“El mayor obstáculo ha sido encontrar la parcela de tierra para esta pista. Que nos den la tierra y tendremos la pista”, dijo la campeona.

LaFond brincó 14.32 metros en su primer salto y 15.02 en su segundo intento, que fue el salto ganador.

La jamaicana Shanieka Ricketts se llevó la plata, con 14.87, mientras que la estadounidense Jasmine Moore obtuvo el bronce con 14.67.

Ausente de la competición estuvo Yulimar Rojas, la dueña del récord mundial y reinante campeona mundial. La venezolano se perdió los Juegos tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.