Tiz the Law, con Manuel Franco a bordo, tiene meta de competir en el Breeders Cup en noviembre. (Seth Wenig) El destacado caballo Tiz the Law que monta el jinete carolinense Manuel Franco no competirá este octubre en el clásico Preakness Stakes, eveto que tiene a Authentic y a su jinete boricua John Velázquez como los favoritos al día de hoy. La noticia de Tiz the Law fue dada a conocer este martes, a 17 días de que el caballo fuera vencido en la recta final del Kentucky Derby por Authentic y Velázquez. La noticia la dio su entrenador Barclay Tagg. "Como ya no hay oportunidad de ganar la Triple Corona, nuestra gran meta con este caballo es el Breeders' Cup. Queremos llegar al Breeders' Cup con un caballo fresco y feliz", dijo Tagg a Daily Racing Form. El Preakness se corre el 3 de octubre en Pimlico, Baltimore. El Breeders' Cup es en noviembre en el hipódromo Keeneland de Kentucky. Luego de arrancar ganando la primera prueba de la Triple Corona del hipismo en Estados Unidos con un dominante triunfo en el Belmont Stakes con Franco a bordo, Tiz the Law perdió su ruta al 'triplete' al caer de favoritos el 5 de septiembre en el Derby, en donde el caballo y Franco igualaron en la punta con Authentic y Velázquez al principio de la recta final, pero no pudieron rebasarle. El Derby fue la cuarta carrera del año para Tiz the Law, todas de Grado 1 y montadas por Franco. Franco y Velázquez se encuentran montando actualmente en Belmont Park en Nueva York. Franco está allí segundo en victorias con cinco. La ausencia de Tiz the Law en el Preakness debe aumentar el favoritismo actual de Authentic, que entrena Bob Baffert y con el que Velázquez ganó su tercer Kentucky Derby y su prueba 200 de Grado 1. John Velazquez y Authentic arriban con más de un cuerpo de ventaja sobre Tiz the Law y Manuel Franco en el Kentucky Derby. (Jeff Roberson) El Preakness es la única carrera de la Triple Corona que el carolinense miembro del Salón de la Fama no ha ganado en su laureada carrera, que incluye triunfos importantes en hipódromos de Dubai, Canadá, Inglaterra y, por su puesto, Puerto Rico. Authentic tiene marca de 5-4 en el 2020. Además de su victoria en el Derby, tiene un triunfo en la pista de Monmouth en New Jersey en agosto, tiene dos triunfos en el hipódromo Santa Anita en California. Una victoria de Velázquez en el Preakness representaría la segunda vez que una combinación de jinetes boricua ganan todas las carreras de la Triple Corona de un año. Este año, Franco ganó el Belmont Stakes, que fue la primera pata de la serie. La primera vez fue en el 1974, cuando Miguel A. Rivera 'Macuco' ganó el Belmont y el Preakness con Little Current y Ángel 'Junior' Cordero triunfo en el Kentucky Derby con Cannonade.