El ejemplar Tiz the Law se despegó en la recta final para ganar el Travers Stakes 2020 que se llevó a cabo en el Saratoga Race Course en New York.

En la carrera se otorgaron puntos para cualificar al Kentuky Derby, una de las tres patas de la Triple Corona que será el 5 de septiembre. Tiz the Law se adjudicó 100 puntos por haber ganado el Travers Stakes. Solo restan oportunidades para que los caballos sumen los puntos necesarios para cualificar a Churchill Hills.

Tiz the Law ya había ganado tres carreras Grado 1 y era el favorito para prevalecer el sábado. El ejemplar buscará sumar a sus impresionantes resultados que incluye ganar el pasado Belmont Stakes.

La Triple Corona concluye el 5 de octubre con el Preakness.