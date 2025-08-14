Cuatro figuras del deporte toabajeño quedaron inmortalizadas con la develación de las primeras estrellas del Paseo Llanero del Deporte, un nuevo espacio creado por el Municipio de Toa Baja para rendir tributo a sus grandes atletas. El evento marcó el inicio de una iniciativa que, más allá del reconocimiento simbólico, busca preservar la memoria colectiva y fomentar el orgullo deportivo del municipio.

Las primeras estrellas fueron dedicadas al exjugador de Grandes Ligas Benigno “Benny” Ayala y a la dirigente deportiva Nereida “Doña Nere” Alicea Cosme, así como de manera póstuma a la gestora del voleibol Rosario Vega de Raíces y al reconocido entrenador de campeones mundiales de boxeo, Manuel “Manny” Siaca padre.

PUBLICIDAD

Sentada está Nereida Alicea Cosme, rodeada de familiares y amigos. Ella fue la primera mujer presidenta de la Coliceba. ( Suministrada )

“El Paseo de las Estrellas Llaneras reconoce a quienes, con su talento y dedicación, pusieron el nombre de Toa Baja en lo más alto. Este es apenas el comienzo de un proyecto que rinde tributo a nuestra historia deportiva y fortalece nuestro sentido de identidad colectiva”, expresó el alcalde Bernardo “Betito” Márquez García, quien encabezó la ceremonia.

El alcalde recordó que los homenajeados han dejado una huella significativa en el deporte puertorriqueño.

Siaca padre fue entrenador de campeones mundiales de boxeo; Alicea Cosme rompió barreras en el béisbol al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo en la COLICEBA; Rosario Vega fundó el Club AVOLI y fue una figura central en el desarrollo del voleibol femenino en Toa Baja; mientras que Benny Ayala hizo historia en las Grandes Ligas al conectar un cuadrangular en su primer turno oficial al bate.

Benigno "Benny" Ayala, al centro, recibe su designación frente a su estrella. ( Suministrada )

El alcalde adelantó que esta es solo la primera fase del proyecto. Entre los próximos nombres que se integrarán al paseo figuran Edwin “El Chapo” Rosario, Samuel “El Torbellino” Serrano, Santos “Chino” Cardona y Manny Siaca Jr. De ellos, de hecho, se develó recientemente una obra en bronce en la plaza pública de Toa Baja.

“Toa Baja siempre ha sido un sitial del deporte en Puerto Rico. Reconocer a quienes forjaron ese camino es una forma de honrar nuestra historia y, a la vez, inspirar el futuro. El deporte transforma, disciplina y une. Por eso, nuestro compromiso va más allá del homenaje: trabajamos para seguir sembrando oportunidades que fortalezcan el desarrollo deportivo en nuestras comunidades”, expresó Márquez García.

El Paseo Llanero del Deporte ubica frente a la Pista Olímpica Marie Lande Mathieu Michel en la sexta sección de la urbanización Levittown Lakes.