Chris Evert aprecia que ella, Serena Williams y otras campeonas individuales femeninas de Wimbledon ahora aparecerán listadas en los tableros de honor del All England Club en un pasillo de la cancha central simplemente por su primera inicial y apellido, como siempre ha sido con los ganadores del título masculino, y no ya precedido por un antetítulo de Señorita o Señora.

Evert ganó tres de los 18 trofeos individuales de Grand Slam de su carrera en Wimbledon. Hasta ahora, la entrada para su campeonato de 1981 ha mostrado su nombre como la “Sra. J.M. Lloyd”, en referencia a su entonces marido, John Lloyd. Por sus títulos anteriores en 1974 y 1976, antes de ese matrimonio, figuraba como “Señorita C.M. Evert.

“Me complace que el All England Club haya cambiado los nombres. Estaba desactualizado y las mujeres deberían recibir el mismo trato que los hombres, ya que tenemos el mismo premio en metálico”, escribió Evert en un mensaje de texto a The Associated Press. “Siempre he usado mi apellido de soltera en el tenis. ¡Comencé mi carrera, me convertí en campeona y terminé mi carrera como Chris Evert! Tan orgullosa como estaba de estar casada con John en ese momento. ¡Era mi nombre el que merecía estar en el tablero de honor!

Wimbledon removes ‘Miss’ and ‘Mrs’ to modernise women’s honours boards | Sport | The Times https://t.co/30jLrhRyid — WomenSport International (@WomenSportIntl) May 31, 2022

El cambio a la junta de honor femenina se ha completado, confirmó una portavoz del All England Club a la AP por medio de un correo electrónico. The Times of London reportó inicialmente sobre la intención de alterar la forma en que se muestran los nombres de las mujeres en la referida tabla.

El nombre de Williams, por ejemplo, aparece siete veces en los tableros verdes con letras doradas, una vez por cada uno de sus campeonatos individuales en el torneo de tenis Grand Slam sobre césped, y cada entrada dice “Señorita S. Williams”. Eso ahora se ha actualizado a “S. Williams”.

Eso se ajusta al estilo que siempre ha estado en uso para los hombres: el campeón de 2021, Novak Djokovic, figura como “N. Djokovic” por cada uno de sus seis títulos de Wimbledon.

La campeona femenina del año pasado, la ya retirada Ash Barty, figuraba como “Señorita A. Barty”.

A medida que se acerca el inicio de Wimbledon el 27 de junio, este es el último de una serie de movimientos hacia la equidad de género en los últimos años en el torneo de Grand Slam más antiguo, que se celebró por primera vez en 1877, solo para hombres. La primera campeona femenina no fue coronada hasta 1884.

El presidente francés Emmanuel Macron aplaude a la estadounidense Billie Jean King, leyenda del tenis que recibió la Legión de Honor, el mayor honor civil de Francia, en el Palacio del Elíseo, en París, el viernes 3 de junio de 2022. ( Jean-Francois BADIAS )

La eliminación de “Srta.” y “Sra.” del tablero de honor sucede al cambio fijado en el 2019 sobre la forma en que los jueces de silla de Wimbledon se refieren a las jugadoras durante los partidos.

Antes de ese año, los funcionarios decían “Señorita” o, a partir de 2018, “Señora” para mujeres casadas, antes del apellido de una jugadora al anunciar el ganador de un juego, un set o un partido en el cuadro femenino, mientras que solo pronuncian el apellido de un jugador en los partidos de hombres.

El All England Club comenzó a pagar a las jugadoras lo mismo que a los hombres en 2007, un año después de que el Abierto de Francia comenzara a dar los mismos cheques a los campeones individuales masculinos y femeninos. Los otros dos torneos de Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia, ya habían estado otorgando premios en efectivo iguales durante años.

Cuando Wimbledon comenzó a pagar a los jugadores al comienzo de la era profesional en 1968, la campeona individual femenina Billie Jean King se llevó a casa un poco más de un tercio de lo que ganaba el campeón masculino Rod Laver.