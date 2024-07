Lamentables noticias llegan desde Europa. La organización del Tour de Austria confirmó la muerte del ciclista noruego André Drege tras sufrir un terrible accidente en el descenso del Großglockner a Heiligenblut, en la etapa reina de la prueba.

El pedalista de 25 años se accidentó y recibió la asistenca médica de urgencia tras la gravedad de sus heridas, pero minutos más tarde se confirmó lo peor.

El italiano Filippo Ganna se disponía a subir al podio tras ganar la etapa reina, pero la ceremonia se canceló al confirmarse que Drege había perdido la vida tras una violenta caída.

“Con gran tristeza y pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de André Drege como consecuencia de las graves lesiones que se sufrió como consecuencia de la caída que protagonizó este sábado durante en el descenso del Grossglockner en la cuarta etapa de Tour de Austria”, informaron los organizadores de la prueba a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Todo nuestro equipo está devastado por este trágico accidente, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y seres queridos de André, así como su su equipo, el Coop-Repsol, durante estos momentos increíblemente difíciles”, concluyó la nota de los organizadores.

“Siempre he sentido fascinación por el ciclismo desde que era muy joven. También he tenido padres que se han interesado por el ciclismo, pero que nunca han practicado ciclismo a alto nivel. Cuando tenía 14 años, pude probar la bicicleta de carretera de mi padre y desde entonces he pasado muchas horas encima de la bicicleta”, se describía el propio corredor en la web de su equipo.

Luto en el ciclismo

El Team Coop-Repsol habló tras la muerte de su corredor y lamentó profundamente el hecho que enluta a todo el cilismo internacional.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica muerte de André Drege. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Andre en este momento extremadamente difícil”, señaló.

“La familia de Andre ha solicitado privacidad mientras lamentan su pérdida, y respetuosamente pedimos que se respeten sus deseos”, agregó.

La Unión Ciclística Internacional también se refirió a la muerte de Drege y lamentó lo ocurrido: “La UCI está triste por la noticia del fallecimiento del ciclista profesional André Drege en el Tour de Austria. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y colegas”.

Mientras que el Movistar de los colombianos Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria envieron un sentido mensaje. “Nuestros pensamientos están hoy con todo el equipo Coop-Repsol y con los seres queridos de André Drege tras la terrible tragedia en el Tour de Austria. Un gran abrazo de parte de todos los presentes”.