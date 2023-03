Nada impide que José Rivera tenga ambicionas y aspiraciones, mucho menos, su discapacidad intelectual.

El atleta de Special Olympics Puerto Rico buscará hacer historia el 19 de marzo participando en IronMan 70.3 Puerto Rico, una exigente prueba que consiste de tres etapas: 1.2 millas a nado, 56 millas de ciclismo y culmina con un corrida pedestre de 13.1 millas.

“Romper barreras es la primera meta”, sostuvo Randy Soler, entrenador de Rivera. “Existe un joven que quiere completar un sueño y, por eso, lo estamos haciendo. Su sueño era competir en tríalos y completó varios, y ahora quiere hacer el IronMan 70.3. Se podrá convertir en el primer atleta con discapacidad intelectual que lo complete”.

Rivera estuvo entrenando seis días a la semana bajo la tutela de Soler.

“Si me demostraba que estaba en un buen nivel, entonces nos íbamos a preparar para el 70.3. El pasado febrero completó un evento de distancia standard y fue cuando le dije que estaba listo para el IronMan. Si me demostraba lo contrario, no accedía porque no voy a poner en riesgo a uno de mis atletas”.

Rivera fue uno de los 12 atletas de Special Olympics Puerto Rico que participaron en Brazadas por la Inclusión en el Caparra Country Club en febrero.

“La natación es la etapa menos fuerte de José y la corrida es la más. La etapa de la bicicleta no es necesariamente la menos fuerte, pero José tiende a distraerse un poco porque le gusta saludar a las personas y hay que mantenerlo concentrado en la ruta”, explicó Soler, quien lo acompañará en cada una de las rutas.

Los competidores saldrán a las 6:55 a.m. desde la Laguna del Condado, continuarán hacia el área de transición en el Parque del Tercer Milenio para montar sus respectivas bicicletas rumbo a Dorado por la costa norte de San Juan. Regresan hacia el Parque del Tercer Milenio para el trayecto pedestre a través del Viejo San Juan y culminado nuevamente en el Parque del Tercer Milenio, al lado oeste de la Batería del Escambrón.