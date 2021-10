Cuando comenzó de niña a correr en Aguada, no le gustaba el evento de triple salto. Se mantenía realizando carreras y eventualmente hizo el salto largo.

Eso fue a los seis años. Ahora a los 17, Norián Ayala Velázquez ya posee una marca nacional para menores de 18 años en el triple salto y está ansiosa por dar un brinco al camino que le llevaría a competir en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), en juegos Centroamericanos, Panamericanos y, Dios mediante, Olimpiadas.

“Cuando empecé, en una carrera en la escuela, una amiga de mi mamá que tenía al hijo compitiendo, me vio y le dijo a mi mamá que yo era buena. Eso fue en Aguada”, recordó Ayala Vázquez. “Irónicamente yo no hacía nada de salto, no me gustaba. Pero me decidí a probarlo y ahora soy superbuena en eso”.

Tan buena es que en junio pasado implantó, con un salto de 11.68 metros, una marca nacional U18 en los Campeonatos Nacionales de la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Antes de iniciar su duodécimo grado, el que actualmente cursa, recibió ofertas de becas de dos de las potencias del atletismo universitario boricua: la Universidad Interamericana y la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo (Universidad del Turabo).

Luego de su demostración en los Campeonatos Nacionales, dijo, fue convocada al equipo juvenil de Puerto Rico y becada bajo el Programa de Atletas de Alto Rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Estoy desde hace poco. Después de la competencia en que hice la marca fue que me becaron. Ray Quiñones (secretario del DRD) habló conmigo personalmente y quiere que me practiquen con otro entrenador. Es como un plan que tienen conmigo”, dijo Ayala Velázquez.

Y fue tan solo hace dos años, cuando se fue a entrenar con el equipo de Aguadilla, que comenzó a practicar el triple salto.

“Hasta ese momento yo hacía carreras y salto largo. Ahora me gusta mucho más el triple salto que el largo. Es mucho más complicado. Hay que hacer tres pasos y tener más técnica”, expresó, agregando que al entrenador José ‘Cheo’ Mangual es a quien le debe “todos mis triunfos en el salto largo y en el triple salto”.

La juvenil atleta fue reconocida por el municipio de Aguada hace unos meses por sus ejecutorias en el deporte pese a su corta edad.

Mientras cursa el último año de escuela superior en la escuela Dr. Carlos González de Aguada, seguirá ponderando las alternativas universitarias y apaciguando la ansiedad que tiene por participar en eventos de la LAI.

“Yo estoy loca por estar en la LAI. Una como que sueña todo el tiempo de competir ahí, y después en Centroamericanos, Panamericanos y hasta Olimpiadas. Bueno, si Dios lo permite”, finalizó Ayala Velázquez.