Si completar las tres distancias que comprenden el Lola Challenge 2023 en días consecutivos representa un desafío para cualquier atleta, para Liz López y Yarey Torres, será el doble.

Ambos están inscritos para participar del 5K, 10K y, a su vez, 21K acompañados por Summer y Brianna, quienes harán las respectivas rutas en una sillas de ruedas diseñadas y confeccionadas especialmente para eventos pedestres.

Torres no es un extraño de concursar en exigentes competencias, pues en el pasado participó en trialos y hasta completó una edición del IronMan 70.3 Puerto Rico. Sin embargo, su incursión en el Lola Challenge tiene un motivación distinta.

“Será la primera vez que participe en este tipo de evento. He completado maratones y otras corridas. Con Brianna hice un dualo que es bicicleta y pedestre con un equipo de bicicleta con silla de ruedas, pero es más de recreación”, compartió Torres en el Parque Lineal en Río Bayamón.

Liz López y su hija Summer prestaron una silla de ruedas especial para que Yarey Torres y su hija Brianna puedan participar en el Lola Challenge. ( Josian Bruno )

La decisión de inscribirse en el Lola Challenge ocurrió después de múltiples conversaciones con López, quien mantiene latente una iniciativa junto con su hija Summer para generar conciencia sobre la importancia de la seguridad en las carreteras y, particularmente, evitar el uso de un celular mientras conduce un vehículo.

En el 2016, Summer Liz Márquez López sufrió un grave accidente que la mantiene en una silla de ruedas sin la capacidad para comunicarse. Ella se ha convertido en una figura para crear consciencia sobre los riesgos que acompañan al conducir un auto, particularmente, cuando está presente la atracción por tener en las manos el celular.

“Me motivé primero por el proyecto de Liz con Summer y, lo otro, es que siempre he tratado con Brianna motivar a otros padres a salir para hacer deportes con sus hijos especiales. Normalmente, los encajonan en la casa, no hacen mucho con ellos porque es difícil. Trato con Brianna involucrarla en los deportes y, si uno es atleta, hacerlo. Esto me da la oportunidad de participar en un evento competitive de alto alcance cuando otros puedan ver que es posible”, destacó Torres.

El 5K comenzará el viernes a las 5:00 a.m. desde la Avenida Constitución y culminará en el Paseo La Princesa. Los participantes tienen hasta una hora para completar la distancia. El sábado será el 10K, también a las 5:00 a.m. La salida ocurrirá frente al Cuartel de Ballajá y la llegada en el Castillo San Felipe del Morro. El tiempo límite es de dos horas. El 21K del domingo 27 de agosto, comenzará a las 4:30 a.m. La salida y llegada son en el Castillo San Felipe del Morro. El tiempo máximo para terminar la ruta es de cuatro horas.

“Será un buen reto. Entre Brianna y la silla son casi 200 libras que hay que empujar. No sé si estoy preparado, pero lo vamos a disfrutar”, afirmó Torres. Brianna sufre de varias condiciones que limitan sus movimientos motores y, por ello, pasa un considerable tiempo en silla de ruedas.

López, por su parte, está entusiasmada por comenzar a correr junto con Summer los tres tramos del Lola Challenge.

“He visto un cambio enorme (en Summer) desde que comencé a correr con ella. Han sido cambios físicos y mentales. Fue cuando pensé en que sería ideal ofrecerle esta oportunidad a otros para que sean parte de esta comunidad tan linda como el deporte. Cuando corro con Summer, ella es la atleta, soy la guía. Ella se lo disfruta, se llena de energía. ¿Por qué no ofrecerle la misma oportunidad a otras personas especiales? Conocí la historia de Yarey con Brianna y fui uno de los primeros que contacté. Dijo que sí y aceptó el reto”, dijo Torres, quien ha participado en el Puerto Rico 10K sobre el Puente Teodoro Moscoso.

“Estoy suma emocionado porque habrá tantas miles de personas para llevarles el mensaje de seguridad vial, ahora doblemente”, concluyó.