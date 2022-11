La Universidad Albizu otorgó este viernes un doctorado honoris causa en Ciencias del Comportamiento a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, por su distinguida trayectoria personal y profesional en bien de la sociedad puertorriqueña desde el deporte.

“El doctorado honoris causa en Ciencias del Comportamiento es la distinción más importante que confiere nuestra Universidad Albizu, y se lo concedemos a la señora Sara Rosario porque ella ejemplifica los valores que compartimos con el Movimiento Olímpico: la excelencia y el respeto”, indicó el doctor Nelson Soto, presidente de la institución educativa, durante la ceremonia de graduación número 53, que se celebró en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En su designación, la universidad escogió a Rosario, quien ha sido la primera mujer en dirigir dicha corporación, por considerar que ha sido un pilar en el Olimpismo en Puerto Rico y a nivel internacional, dedicando su vida a establecer precedentes equitativos e inclusivos en la sociedad puertorriqueña a través de oportunidades para la niñez y a la juventud desde diferentes cargos en el COPUR.

Un ejemplo que la institución destacó fueron las campañas “Tregua Olímpica” y “Mujer Marca COPUR”. Según la universidad, ambas estrategias de comunicación masiva sembraron la semilla para que la sociedad pudiera tener conciencia del valor humano entre sí con historias de superación en “Mi vida tiene valor” y “Yo quiero entrenar segura”.

Además, también se resaltó la gesta administrativa y de educación a través de diferentes eventos deportivos con el sello COPUR, los que hacen que Rosario impacte con su liderazgo a los puertorriqueños con un mensaje de sana convivencia. Un refuerzo emocional de confianza y esperanza ante los retos que se enfrentan día a día en el país. A estos logros se le añaden las preseas conquistadas por los atletas que le han depositado al COPUR y su líder, Rosario. Medallas de oro, plata y bronce repletas de ejemplos de superación que han influenciado varias generaciones de ciudadanos que aportan al mejoramiento del entorno en que se vive.

Sobre esta distinción, Rosario Vélez expresó agradecimiento a la institución, al tiempo que reconoció que la distinción también resalta “la labor que hago con un equipo de trabajo dispuesto, responsable, disciplinado y exitoso”.

PUBLICIDAD

“Esto no es solamente mío, es un grado que lo comparto con cada uno de los integrantes que componen la organización que me honra representar y usar como plataforma para aportar en la transformación de nuestro país y nuestra gente. Me siento sumamente honrada de esta distinción tan importante”, expresó.

De otra parte, sobre la distinción a Rosario Vélez, la presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad Albizu, Teresita M. Bolívar, indicó que “este es un reconocimiento especial a una mujer que ha hecho aportaciones incalculables para nuestra sociedad y ha dedicado gran parte de su vida a mejorar la sociedad puertorriqueña, creando oportunidades para niños y jóvenes dentro y fuera del olimpismo, y promoviendo iniciativas de educación, valores y prevención. Es para nosotros un orgullo poder conferirle este grado a una mujer que ha demostrado ser un ejemplo a seguir”, añadió.

Los actos de llevados a cabo graduaron a 437 estudiantes del Recinto de San Juan y el Centro Universitario de Mayagüez a nivel doctoral, maestría y bachillerato de los programas de psicología, patología del habla y lenguaje, entre otras disciplinas.