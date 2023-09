Recibida por una batucada y decenas de fanáticos, la siete veces campeona de Grand Slams, Venus Williams, arribó en la noche del miércoles al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para su anticipado juego de exhibición contra la medallista de oro olímpico puertorriqueña Mónica Puig en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A pesar de ser un partido amistoso, Williams aseguró que está emocionada por pisar por primera vez suelo boricua, ya que está confiada de que su encuentro con Puig impulsará el tenis en Puerto Rico.

“Es mi primera vez aquí y qué mejor momento que para un juego contra Mónica, quien es una medallista de oro. Estamos emocionadas por traer el tenis a Puerto Rico y hacer lo que mejor sabemos hacer”, expresó Williams.

PUBLICIDAD

El choque entre Puig y Williams será la tercera vez que ambas se enfrenten en sus carreras, pero esta ocasión tendrá un sabor distinto al ser el regreso de la boricua a las canchas, desde que anunció su retiro en el verano de 2022, y frente a un abarrotado ‘Choliseo’. Con una contrincante como la primera medallista de oro de Puerto Rico, Williams anticipó que este viernes habrá en la isla un partido del más alto nivel.

Nosotras jugamos profesional y es una oponente bien talentosa y difícil de vencer. Espero este viernes ese mismo nivel porque ese tipo de talento nunca se pierde. - Venus Williams

Sin embargo, la veterana tenista dijo entre risas que, luego de aterrizar en Puerto Rico, lo más que desea es probar la comida y tragos típicos de la isla como la piña colada.

“Creo que siempre que uno visita un lugar nuevo puede conocer la cultura a través de la comida, así que eso será lo primero que haré“, afirmó.

Williams viene de sufrir la mayor derrota de su carrera en un US Open, luego de caer, 6-1, en la primera ronda ante la belga Greet Minnen. La tenista, de 43 años, se había retirado días antes del torneo Tennis in The Land debido a una lesión en la rodilla.

No obstante, Williams confirmó a Primera Hora que se siente saludable para su partido de este viernes frente Puig.