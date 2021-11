La bandera de Puerto Rico brilló nuevamente en estos días en el deporte del automovilismo gracias a la gesta del piloto Víctor Gómez IV, quien se convirtió en campeón mundial en la categoría Am en el Lamborghini Super Trofeo 2021, que se celebró este pasado fin de semana en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, en Italia.

Gómez IV obtuvo la victoria en la segunda carrera de 50 minutos, luego de estar segundo en la clasificación global, detrás del italiano Massimo Ciglia, al finalizar la Carrera 1. El boricua -que compite por primera vez en una final mundial- es el tercer piloto que gana de manera consecutiva el Lamborghini Super Trofeo North America y la división global Am, luego de Ryan Hardwick y del juvenil Steven Aghakhani.

“Esta ha sido la carrera más importante que he ganado. Para mí fue un honor poder representar a Puerto Rico, a Lamborghini Puerto Rico, a familia y a la liga”, expresó el automovilista.

“Esta es mi primera vez corriendo fuera de Estados Unidos. Es la primera vez que corro en Europa, que corro en ese circuito. Este ha sido un viaje de muchas primeras veces, y ha sido muy especial para mí. Esto estaba en mi ‘bucket list’”, añadió.

Como es de esperar, esta victoria tiene a Gómez IV muy feliz porque -además de realizar uno de sus sueños como conductor de este tipo de vehículos- pone al país “en el mapa del automovilismo” y porque sabe que le puede ayudar a conseguir más oportunidades y auspicios.

El competidor de 24 años y natural de San Juan explicó que para llegar al mundial de Italia, los pilotos deben competir en una de las tres series del evento, ya sea la de América del Norte, la de Europa y la de Asia. Gómez compite en la de América del Norte, donde el pasado año ganó la categoría Am.

Víctor Gómez IV se alzó con el campeonato en el Lamborghini Super Trofeo 2021. ( Suministrada )

Este año, Gómez IV corrió en la clase Pro-Am del Lamborghini Super Trofeo North America donde terminó segundo en los puntos detrás de Brandon Gdovic y su compatriota Bryan Ortiz, quienes ganaron la final mundial en la categoría Pro-Am que también celebró sus carreras en Italia.

Durante el transcurso del campeonato, que comenzó en mayo en la pista Circuit of the Americas, en Texas, Gómez IV consiguió dos primeros lugares, llegó otras cinco veces en segunda posición y obtuvo un tercer puesto compitiendo para el equipo ‘Change Racing’ en su auto Lamborghini Super Trofeo Huracán EVO #29.

Gómez IV contó que durante la final mundial fue interesante ver cómo a los corredores italianos les chocó saber que uno de los corredores más fuertes era de Puerto Rico.

“Fue bien interesante decir que soy de Puerto Rico en los World Finals porque mis dos contrincantes más fuertes fueron italianos. Estábamos en Italia, en una pista italiana que ellos conocen. Así que para ellos fue un poco chocante que un puertorriqueño llegara a un ‘World Final’ y la ganara. Ellos corrieron bien duro contra mí. Fue una batalla bien fuerte. Fue una dinámica interesante que no había experimentado antes”.

“Si ves la carrera, es un poquito parapelos. En la primera curva estábamos los tres carros. Yo estaba en el medio y ellos en los lados. Los tres chocamos en la primera curva y seguimos. Fue bien fuerte”, rememoró.

La gasolina corre por sus venas

Gómez IV compartió que creció alrededor de autos pues su familia ha estado involucrada en la industria de los automóviles desde 1949. Él, por su parte, comenzó a correr de manera profesional a los 17 años.

“Básicamente, me he criado alrededor de carros. Yo digo que la gasolina me pasa por las venas porque me criaron dentro de ‘show rooms’ y alrededor de la velocidad. Nací con esta pasión por los carros”, declaró.

El corredor entiende que empezó a competir “tarde” porque muchos profesionales comienzan en carreras de ‘karting’ desde edades tan tempranas como seis o siete años. Sin embargo, se siente satisfecho del nivel que ha adquirido en estos años.

“Pero tuve la dicha de entrar relativamente joven al deporte, y en estos años he subido nivel”, esbozó.

Al proyectarse al futuro, Gómez IV quiere llegar a competir en pruebas de resistencia como las 24 Horas de Daytona, en Estados Unidos, o las 24 Horas de Le Mans, en Francia.