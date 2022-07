Villalba. Fabián Hernández sabe de deportes. A sus 15 años, ha practicado béisbol, fútbol y hasta baloncesto. Empero, ninguno de estas disciplinas lo lograron embelesar como lo hizo el motocross.

“Siempre iba a las carreras, porque mi papá corría ‘cross country’, pero en ‘four track’ y en una de esas corrí ‘four track’ y me (compraron) una motora y de ahí para adelante, pues la motora no sé lo que me hizo”, rememoró el villalbeño a Primera Hora.

Para Fabián, su pasión no es de mera palabra, sino lo demuestra en la pista. Desde los 7 años, ha hecho su nombre sonar en el campo del motocross. Actualmente, es el único boricua que reside en la Isla participando en el Florida Motocross Series 2022, en Estados Unidos, donde ya ganó primer lugar en la categoría de 85 CC Súpermini, convirtiéndolo en el primer puertorriqueño en alcanzar tan alto galardón.

A sus 15 años, ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto en las competencias de motocross.

En la Isla también se hace sentir. En mayo arrasó en el Motocross King’s Series en Palmas MX, en Camuy, asegurándose el primer lugar en las categorías 125 Open y 250 B y el tercer lugar en la 450 B. Estos triunfos, que sumaron a seis carreras en total, cobran más significancia, ya que, a pesar de que cada categoría requiere el uso de una motora distinta, Fabián lo logró con su única motora, de 125cc.

“Llevaba 10 años que yo no veía un corredor que se corriera seis carreras en un día. Eso es súper agotador. Eso nadie lo quiere hacer”, reaccionó César Prieto, fotógrafo y quien reporta sobre novedades relacionadas con el motocross a través de las redes sociales.

Las proezas que ha alcanzado Fabián, a su corta edad, no son faenas simples. El joven ha logrado ser el epítome de estructura, disciplina y pasión, virtudes que abraza al ejercer su deporte, por lo que contagió también a su hermana, Amanda, quien igualmente se ha destacado en la categoría fémina en competencias locales.

Cuando no está en clases, en la Escuela Superior Vocacional de Villalba, lo encontrarías entrenando en el gimnasio, corriendo su motora en la pista o en el taller de su papá, donde implementa su conocimiento de mecánica y lo aplica en cualquier reparación que necesite su propia motora, siempre acompañado de su fiel amigo, su cabrito Wayuco.

“Cuando te montas todo se te olvida. Te libera el estrés, te sientes mejor cuando corres y (cuidas) de tu salud”, agregó el joven.

El deporte exige una fuerza y resistencia física mayúscula, sobre todo para manejar y controlar la motora -que suele pesar cientos de libras- en terrenos que incluyen obstáculos, barro o arena. Por ende, le requiere al atleta un entrenamiento completo, pues utiliza “todos los músculos del cuerpo”, detalló.

Para dominar la motora y evitar caídas peligrosas, los atletas deben, simultáneamente, ser fuertes y ligeros. Por ende, los ejercicios tienen que estar enfocados en desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo, el centro, hombros y los brazos, así como en las manos y piernas para así tonificar los abdominales, oblicuos, flexores de la cadera y erectores de la columna para la buena postura de conducción. También, se deben desarrollar los deltoides, bíceps, tríceps, manos, muñecas y antebrazos para controlar la motocicleta adecuadamente sobre obstáculos y fácilmente implementar maniobras repentinas.

Asimismo, el motocross es un deporte que requiere practicar sobre terrenos nuevos para desarrollar adaptabilidad, por lo que ha viajado a los pueblos de Juncos, Coamo y Juana Díaz para variar su entrenamiento.

“Tú ejerces todos tus músculos y cada vez haces cosas diferentes. No te quedas en un mismo ciclo. Hay diferentes pistas que puedes entrenar, correr. Cada vez vas subiendo de nivel, nunca te quedas en el mismo lado”, comentó.

“Aquí tú ves cosas que nunca has visto. Ves cosas diferentes que nadie ha hecho. Tú brincas y te sientes diferente y cada vez vas logrando más cosas. Cada vez es algo diferente, diferentes pistas y todo”, aseguró.

Pese a los hitos que ha acumulado, Fabián señaló que aún hay un camino por recorrer para que el motocross se reconozca seriamente en Puerto Rico, así como en los ámbitos de atletismo profesional, como en el Comité Olímpico Internacional. Es debido al poco reconocimiento que se le brinda al deporte por el que Fabián prevé que tendrá que emigrar para dedicarse a él profesionalmente.

“Yo quisiera que Puerto Rico sea igual que en Estados Unidos, Europa. Aquí en Puerto Rico (el deporte) está creciendo y eso que está surgiendo, quiero que siga pa’lante y que no tengas que salir de Puerto Rico para ser el mejor”, adelantó.

“Quiero llegar a que le motocross para mí sea mi trabajo. Que cobre por correr y que la gente vea lo que hago y ser de los mejores. Mientras tú corres, tú (podrías) decir ‘ah, yo lo hago por divertirme’, pero en realidad tú quieres ganar, obviamente”, comentó al resaltar que le gustaría ser “igual o más” que Cooper Webb y Aaron Plessinger, entre otros atletas renombrados del motocross.

Para apoyar a Fabián en cuanto a auspicios que lo ayudarían a continuar desempeñándose en el deporte, puede comunicarse al 787-677-2441.