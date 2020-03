El cuerpo de un atleta debe ser una maquinaria bien aceitada que funcione a la perfección para poder ejecutar a máxima capacidad los requerimientos inherentes a la competencia.

Se presume que la costumbre al ejercicio de alto nivel continuo y a una buena alimentación, junto con el descanso adecuado, deberían ayudar a que el sistema inmune de un competidor esté a la altura de su sistema muscular.

Pero no es así todo el tiempo, y menos en la era del COVID-19.

El doctor Luis Molinary, quien ha trabajado con atletas elite de Puerto Rico, entre ellos de la selección nacional de baloncesto, recalcó que para que un atleta tenga un sistema inmune fuerte tiene que reunir estas tres condiciones: ejercicio, buena alimentación y, sobre todo, disciplina con el descanso.

“El descanso es fundamental. Tienes que dormir mínimo siete horas al día. En estos días mucha gente se queda hasta hasta tarde viendo series de Netflix y metidos en internet, algo que antes no lo hacían porque tenían que levantarse temprano. Pero su cuerpo responde levantándose a la misma hora de siempre porque está acostumbrado. Y terminan durmiendo cinco horas o menos”, recalcó Molinary, médico de la Selección Nacional de Baloncesto y miembro de la comisión médica de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

El especialista en cardiología explicó que en tiempos como los que vivimos, el sistema inmune se puede optimizar ingiriendo cantidades balanceadas de frutas y vegetales, pero aunque sea combinando proteínas con carnes y mariscos, las frutas y vegetales son básicos, al igual que la comida que uno mismo se prepara en casa, la que recomienda por encima a la que puedan hacer en un restaurante.

Mientras, el ejercicio también es vital para un atleta de alto rendimiento pero “muchos lo que hacen es jugando PlayStation porque al menos que tengan dinero para hacer su propio gimnasio, no tienen a donde ir. Algún ejercicio tienen que hacer, así sea caminando en el patio de la casa. Los atletas lo necesitan porque necesitan mantener un tono muscular. Tienen que hacer ejercicio tanto isométrico (flexionar músculos o grupos de músculos) como cardiovascular”.

“De verdad que no quisiera estar en sus zapatos porque no hay gimnasios abiertos y dependen de lo que puedan hacer en sus casas. Pero tienen que entender que su trabajo es mantener su cuerpo. El atleta que no se preocupe por esto va a tener problemas”, expresó.

Para reforzar el sistema inmunológico, Molinary recomendó el uso de multivitaminas, además de las vitaminas C y D, y del mineral zinc.

Este último, según estudios recientes, logra entrar a las células y afecta la replicación del coronavirus.

“Todo el mundo puede aumentar las multivitaminas. Te ayudan a balancear la falta de una alimentación balanceada. Aumentar el consumo de eso no te va a hacer daño, pero siempre es bueno que al usar multivitaminas y suplementos tener una consulta con su médico”, finalizó Molinary.