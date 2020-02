Gurabo. El proyecto ‘WAR 800’ está en marcha y tiene como meta la final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El proyecto bautizado así por la Federación de Atletismo de Puerto Rico y su entrenador nacional Carlos Guzmán está enfocado en los tres corredores boricuas de 800 metros clasificados a Tokio 2020. Lleva el nombre de ‘WAR’ por las iniciales de los nombres de cada uno de los atletas: Wesley Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez. El proyecto es creativo y prometedor.

“‘WAR’ promete mucho. Estamos clasificados entre los mejores 20 en el mundo. No es fácil ver a tres atletas de un mismo país entre los clasificados. Y pienso que los tres tenemos el talento para entrar a la final de una olimpiada”, dijo Vázquez, el líder y más veterano corredor del grupo.

El proyecto también sirve como un grito de guerra.

La meta del trío es colarse a la final de los 800 metros en Tokio 2020, para buscar de una a tres medallas. (David Villafane/Staff)

“Me gusta: es como de guerreros”, agregó Vázquez, quien ganó como un corredor bravo en el pasado Mundial de Atletismo por el ritmo suicida con el que corrió su prueba.

El proyecto tiene 12 semanas de nacido. Desde entonces, el trío está preparándose físicamente para la temporada que iniciará en abril y que tendrá su momento cumbre en julio con los Juegos Olímpicos, aunque posteriormente en septiembre tendría una prueba final de la Liga Diamante.

Desde entonces, los atletas se están preparado para superar los buenos resultados que tuvieron en el 2019.

En el caso de Vázquez, el 2019 fue tan bueno que lo colocó como sexto clasificado en el mundo y lo catapultó a la Liga Diamante 2020. Vázquez también se convirtió en el primer puertorriqueño en romper la barrera del 1:44 minutos en la prueba.

Sánchez, quien es el más joven del grupo, con 21 años, tuvo un 2019 en el que corrió su mejor tiempo personal (1:44.82) y logró una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima.

Y Arroyo fue en el 2019 el primero en hacer la marca mínima de clasificación a Tokio 2020.

“Me siento muy bien. Me siento que estoy haciendo cosas que nunca he hecho en mi vida, enfocándome en las cosas pequeñas para los Juegos Olímpicos. Puedo decir que esto es lo más preparado que he estado en mi vida. Quiero romper la barrera de los 1:44’’, dijo Arroyo.

Del trío, Sánchez es el único que entrena por su cuenta bajo la dirección de su padastro José París, y se une a Vázquez y Arroyo solo algunos días de la semana. Contrario a Vázquez y a Arroyo, Sánchez compite en la LAI con la Universidad Ana G. Méndez y tiene que cumplir con ese compromiso.

Estoy haciendo cosas que nunca he hecho en mi vida, enfocándome en las cosas pequeñas para los Juegos Olímpicos -Andres Arroyo

El programa federativo también cuenta con corredores importados que han llegado a las manos de Guzmán vía la atención mundial que se ganó gracias a la actuación de Vázquez en el 2019.

El corredor venezolano Lucirio Garrido y el colombiano Rafith Rodríguez están entrenando con Guzmán en Puerto Rico y, a la misma vez, son competencia para los boricuas en su preparación.

“Puedo decir que este año habrá un cambio. A pesar de que siempre he entrenado solo, este nos unimos con el colombiano Rafith Rodríguezy el venezolano Lucirio Garrido y cada práctica va mejor. Este 2020 promete”, dijo Vázquez.

Wesley Vázquez y Andrés Arroyo ya estuvieron activos en las Olimpiadas Río 2016. Vázquez además compitió también en Londres 2012. (David Villafane/Staff)

Rodríguez ha corrido 1:44 en el pasado. Garrido tiene un 1:46 en el pasado Mundial.

Más allá del ‘WAR’, la Federación también tiene intereses en otros atletas como la vallista clasificada a Tokio, Jasmine Camacho Quinn, y el saltador Luis Joel Castro, entre otros.

Luis Dieppa, presidente de la Federación de Atletismo, y el entrenador nacional Carlos Guzmán, vigilan el entrenamiento del martes en la pista del Turabo. (David Villafane/Staff)

“El concepto ‘WAR’ es la médula de nuestro equipo a Tokio, pero hay unos atletas y unos proyectos alrededor de ‘WAR’ que tenemos que atender, como Luis Joel Castro, Grace Glaxton, Gaby Scott, Ayden Owens, el 4x400 de mujeres, Beverly Ramos y Coralys Ortiz, un grupo que está también buscando entrar a Tokio. De cuatro a cinco de esos deben entrar”, dijo el presiente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico Luis Dieppa.