El atleta de semifondo Wesley Vázquez espera por la autorización de los médicos para comenzar a entrenar a tiempo completo de cara a su participación en los próximos Juegos Olímpicos en Tokío después de superar los efectos del virus COVID-19.

El corredor de 800 metros fue diagnosticado con el coronavirus a escasas semanas después de haberse recuperado de una lesión en la ingle.

“Me dieron luz verde para comenzar a entrenar en marzo y entonces fue que me cogió el COVID-19. Primero me tengo que asegurar que mis pulmones y el corazón estén bien para poder entrenar”, explicó Vázquez. “Durante el tiempo que me queda, daré el máximo para estar listo”.

El entrenador Carlos Guzmán aseguró que no apresurará el progreso del atleta.

“Hablar de proyecciones, ninguna y de entrenamiento tampoco. Lo primero es que recupere de salud. Hasta ahora es seguir con unos estudios porque el tiempo es limitado. Es una situación de día a día, semana tras semana. Se le hizo un examen preliminar sobre la oxigenación de los pulmones y no le encontraron nada, así que eso es una buena noticia”, explicó Guzmán. “La situación de Wesley fue crítica porque estuvo cuatro días sin comer y vomitando. Estuvo deshidratado, pero afortunadamente unas almas caritativas nos dieron una mano para ayudar y atender a Wesley”.

Uno de los efectos más severos fue la pérdida del apetito y, además, de peso, dijo el atleta.

“Perdí 15 libras. Estaba en 190 libras porque no estaba entrenando al 100%. Normalmente estoy entre 180 y 182 libras, pero bajé. Llegué a 174 libras y eso es mucho porque se pierde masa muscular y fuerza. La meta es llegar nuevamente a las 180 libras y sentir que he ganado fuerza comiendo normal y con suplementos. Esas libras se recuperan en dos o tres semanas. Lo más que me preocupa es que necesito entrenar y no he podido. Cuando me dio COVID lo que me preocupaba era la salud porque fue un proceso incómodo”, aseguró.

Vázquez sostuvo que está estudiando la información disponible sobre las vacunas antes de tomar una decisión al respecto.

“Es un tema complicado que crearía controversias. No es que no crea en las vacunas, sino que necesito más tiempo. Ahora mismo no me puedo vacunar en 90 días y debo esperar hasta entonces antes de tomar una decisión”, recalcó Vázquez.

“Seguiré tomando todas las medidas de precaución que recomiendan para una vez tenga la luz verde de los doctores comenzar con lo básico. He pasado por peores situaciones, he aprendido a aceptarlas y seguir hacia delante. He tratado de hacerlo todo bien cuando se presentan estas situaciones”, concluyó.

Vázquez es uno de los tres corredores boricuas clasificados para competir en los 800 metros lisos. Ryan Sánchez y Andrés Arroyo son los otros.