La generosidad del puertorriqueño no tiene límites.

Un agricultor en Orocovis preparó un terraplén de 600 metros para que un grupo de atletas puedan entrenar ante la falta de pistas públicas y privadas que permanecen cerradas por la pandemia del COVID-19.

Uno de los corredores es el orocoveño Wesley Vázquez, quien se encuentra en una crítica etapa de su preparación para el inicio de la Liga Diamante, cuyo primer evento será el 14 de agosto en Mónaco en el evento de los 800 metros lisos.

“Es una demostración de la iniciativa comunitaria a favor de los atletas que son los querendones del pueblo, igual que los artistas. Las comunidades son las que mantienen los parques, los centros comunales y lugares para hacer ejercicios. El pueblo no quiere que sus atletas se vayan a otros países a entrenar, así que no me extraña que las comunidades respondan porque se preocupan por sus atletas”, reaccionó Carlos Guzmán, entrenador de Vázquez. “Es una demostración del espíritu comunitario del país”.

Guzmán relató que la iniciativa del dueño de la finca alivia momentáneamente la situación para que Wesley pueda mantener la condición física, sin embargo, aclaró que una pista adecuada es una prioridad. De hecho, sostuvo que espera poder acudir al Albergue Olímpico si el Gobierno accede a la petición que hizo el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para que se le permita abrir de manera limitada.

“Es una buena iniciativa, me parece que esa es la dirección que debimos movernos desde hace tiempo. El problema es que las pistas en el Albergue no están en las mejores condiciones. Hay un gimnasio y áreas verdes para hacer los rodajes, pero sería algo de manera provisional porque Wesley necesita una pista para ejecutar a partir de junio”, advirtió Guzmán.

Vázquez tiene en mente trasladarse a Estados Unidos. Las opciones bajo consideración son Orlando, Filadelfia y Texas.

“Eso también ha sido por iniciativa de comunidades puertorriqueñas. Es la comunidad la que se mueve para beneficio de sus atletas. Entienden las dificultades y esas comunidades están contribuyendo”, compartió Guzmán.