Wesley Vázquez, uno de tres semifondistas puertorriqueños clasificados para correr en el evento de los 800 metros de las venideras Olimpiadas Tokio 2020 ha sido anunciado como la imagen promocional de la campaña de la compañía Procter & Gamble en Puerto Rico y en apoyo a la participación de la delegación boricua en dichos juegos.

Procter & Gamble (P&G), un auspiciador mundial de los Juegos Olímpicos, lanzó su campaña con la imagen de Vázquez bajo el lema “Apoya a tu cría Boricua”. Esta campaña busca honrar el gran esfuerzo que realizan nuestros atletas para prepararse, competir y llegar a ser seleccionados para representar a nuestra Isla en el escenario deportivo más importante del planeta, los Juegos Olímpicos.

Desde el 1 de julio, a solo semanas del comienzo de las Olimpiadas, y hasta el 15 de agosto del 2021, la imagen de Vázquez estará en materiales promocionales de las marcas de P&G en todas las tiendas participantes donde se venden productos de la empresa. La imagen del corredor también aparecerá en la portada del libro de cupones de descuento el P&G brandSAVER. En el interior de la guía de ahorros aparecerá una reseña breve del atleta y una entrevista corta en la que habla sobre su preparación para los Juegos Olímpicos.

“Estoy extremadamente agradecido y emocionado de ser parte de esta iniciativa de P&G, uno de los patrocinadores mundiales de las Olimpiadas, y recibir su respaldo. Cuando me anunciaron que el tema de la campaña era “Apoya a tu cría Boricua”, no pude más que pensar el lo mucho que me identificaba con el mismo,” mencionó Vázquez. “Para mí la cría boricua es esa fuerza que nos impulsa a los puertorriqueños a seguir luchando, no importa lo difícil que sea el camino. Si uno se cae, se levanta y sigue luchando con más fuerzas por lo que quiere. Y eso exactamente es lo que yo estoy haciendo,” añadió el atleta.

Estas son las terceras Olimpiadas en las que Vázquez, nacido en Orocovis, representará a Puerto Rico. El corredor tuvo su primera participación olímpica en Londres 2012 y también compitió en Río 2016.

El semifondista tuvo un desempeño ascendente en el 2019 que le llevó a obtener su pase Olímpico, a concluir quinto en el Campeonato Mundial y a ocupar el sexto lugar en el ranking mundial de los 800 metros de la Federación Internacional de Atletismo.

“En P&G nos enorgullece apoyar la trayectoria de Wesley Vázquez; su perseverancia y superación nos deben servir a todos de ejemplo. Cuando hablamos de “Cría Boricua” sin duda Wesley, y toda nuestra delegación Olímpica, son un gran ejemplo. No importa los obstáculos en el camino, Wesley siempre regresa con más fuerza y más brío a competir. La perseverancia y la cría de Wesley lo han llevado a representarnos por tercera vez en unos Juegos Olímpicos. Estamos muy contentos de apoyar su carrera y de reconocer su cría boricua,” indicó Anelsie Ramos, Gerente de Comunicaciones de P&G Puerto Rico.

Con su selección Vázquez se convierte en la nueva imagen de este esfuerzo, que P&G lleva realizando ininterrumpidamente desde los Juegos Olímpicos London 2012 en apoyo a los atletas Olímpicos.