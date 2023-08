El tres veces olímpico, poseedor de la marca nacional en los 800 metros y quien logró un quinto lugar en ese evento en el Mundial de Atletismo del 2019, el orocoveño Wesley Vázquez, está poniendo sus esperanzas en una operación a la que se someterá en España como posible último recurso de lograr buscar una recuperación que le permita intentar clasificarse a los Juegos Olímpicos de París el año que viene.

Vázquez, quien cumplirá 30 años en marzo del 2024, dijo que, más allá de darse la oportunidad de volver a competir luego de rehabilitar, irá también por la clasificación olímpica en los Juegos que están a un año de celebrarse.

“Mi pensamiento es siempre ir adelante. Nunca nada negativo. Tengo mis planes. Tengo mi sueños y quiero cumplir en hacer cuatro Juegos Olímpicos. Siempre ha sido uno de los sueños, o hacer una final o una medalla olímpica”, dijo. “La Olimpiada no ha llegado. Vamos a hacer la operación y hacer todo lo posible por llegar allá“.

Vázquez se someterá a una operación en el pie izquierdo, adelantó este jueves El Nuevo Día.

Vázquez dijo que también hará la rehabilitación en España, la que le tomará un tiempo indefinido. Dijo que lo regular es un periodo de tres meses en casos como el suyo.

Agregó que, como desconoce cuando completará la rehabilitación, aspira a que en tres meses inicie su preparación en pista.

“El tiempo de rehabilitación no se sabe. Una rehabilitación en estos casos puede ser de tres meses o quizás menos, como puede ser más.Todo depende. No hay un tiempo exacto que indique cuándo voy a sanar. Pero espero que en tres meses o menos. Toda la rehabilitación es en España”, dijo.

Vázquez no ha competido en el 2023. En el 2022 solamente hizo tres carreras.

Su operación será para reparar una condición en los huesos metatarsos del pie que por años le ha provocado molestias, detalló El Nuevo Día. Vázquez dijo que ha intentado múltiples tratamientos que no le han aliviado el dolor y que la próxima alternativa será operarse.

Este Wesley Vázquez del 2019 corrió cinco veces en el registro de 1:44 minutos en los 800 metros. Otras dos veces bajó a 1:43.

El corredor lleva la cuesta empinada para clasificar a los Juegos. El atletismo de los Juegos se celebra del 2 al 11 de agosto.

Tiene dos rutas para clasificar: hacerlo en base a ranking mundial o por marca mínima. Ahora mismo la ruta de clasificación más cercana es la marca mínima, que es un tiempo de 1:44.70 minutos.

La clasificación por ranking mundial no le favorece porque el ranking olímpico abrió su ventana de puntos el 1 de julio pasado. Vázquez no ha competido durante ese periodo y no ha sumado puntos. Tampoco sumará puntos ni participará hasta el año que viene. Estará en desventaja contra atletas que sí están corriendo desde el 1 de julio, como por ejemplo los 48 corredores de 800 metros que verán acción en el próximo Campeonato Mundial. La ventana de clasificación cerrará el 30 de junio.

Vázquez está seguro que, saludable, la marca mínima es ‘pan comido’ y su mejor opción.

“Hacer 1:44 para mí es un pase cuando estoy saludable”, dijo el poseedor de la marca nacional con 1:43.83 en el 2019. “Lo que pasa es que he corrido mucho tiempo con lesiones. Pero ya Puerto Rico vio que cuando estoy fuera de lesiones el 1:44 es un chiste para mí. Esa es la meta: tratar de estar saludable y tratar de clasificar por tiempo”, dijo.

En su mejor año, el 2019 del récord nacional y del quinto lugar mundial, Vázquez corrió cinco veces 1:44 en la temporada. Otras dos veces corrió 1:43, incluido el registró del récord nacional.